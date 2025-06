Sala: «Affidare il progetto San Siro a Foster è una idea molto positiva»

“Devo dire che non ne ero informato nemmeno io dell’idea di affidare il progetto a Foster, ma mi sembra sia molto positiva”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’intitolazione della caserma della Guardia di Finanza a Silvio Novembre rispondendo alle domande dei giornalisti sull’ipotesi di incarico per il progetto del nuovo stadio di Milano a Norman Foster.

“Ribadisco, la deadline è il 10 novembre prima che entrino in funzione i vincoli per i lavori di sovrintendenza. Però noi ci stiamo muovendo per cercare di finire tutto nell’estate. C’è un dialogo serrato, sono ottimista però c’è ancora da lavorare”.