Inter, nuova partnership con Fanatics: gestirà il merchandising a livello globale

Nuova partnership per l’Inter, che ha annunciato un accordo con Fanatics dedicata al merchandising che abbraccia e-commerce, retail, produzione e licenze.

“La collaborazione decennale unisce due dei brand più innovativi e all’avanguardia nello sport globale, accomunati dall’ambizione di ridefinire l’esperienza dei tifosi nerazzurri a Milano e nel resto del mondo. Grazie al modello di commercio verticale di Fanatics, alla sua esperienza locale e all’estesa infrastruttura globale, i tifosi nerazzurri potranno adesso accedere a una delle gamme più ampie di merchandising ufficiale disponibili nel calcio”, si legge nel comunicato del club nerazzurro.

“Attraverso questa partnership, Fanatics collaborerà a stretto contatto con il Club per ampliare la portata del merchandising e delle licenze sia in Italia che a livello globale. Una delle più ambiziose nel panorama calcistico internazionale, questa collaborazione porterà il brand Inter a un nuovo livello, avvicinando ancora di più i tifosi al Club grazie a collezioni esclusive, design localmente rilevanti, un assortimento di prodotti ampliato, un’esperienza d’acquisto integrata online e instore e una maggiore disponibilità dei prodotti”, prosegue il club nerazzurro.

«L’Inter vanta una fanbase globale di oltre 530 milioni di persone interessate al nostro brand ed è il secondo club europeo in più rapida crescita dal 2020», ha dichiarato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano. «Con l’espansione della nostra presenza internazionale in ogni continente, è diventato fondamentale restare connessi con i nostri tifosi ovunque essi si trovino. Per questo siamo orgogliosi di collaborare con un leader mondiale del merchandising sportivo come Fanatics. Questa partnership rivoluzionerà la presenza dell’Inter nel settore retail, non solo in Italia ma ancor di più a livello internazionale».

“Fanatics gestirà la nuova partnership dalla sua sede italiana di Milano, combinando la conoscenza del mercato locale con le sue capacità globali. L’azienda collabora attualmente con oltre 900 organizzazioni sportive di primo piano, tra cui UEFA, NFL, NBA, MLB, NHL, Formula 1 e il Comitato Olimpico Internazionale. Conta oltre 80 uffici nel mondo, più di 2.000 punti vendita e una piattaforma eCommerce progettata per soddisfare le esigenze dei tifosi moderni”.

«L’Inter è una potenza del calcio mondiale, con una ricca tradizione e un impegno costante verso l’eccellenza dentro e fuori dal campo», ha dichiarato Stephen Dowling, Presidente Internazionale di Fanatics. «Siamo entusiasti di collaborare con un club così iconico per migliorare l’esperienza d’acquisto di milioni di tifosi, con prodotti e design straordinari realizzati dal nostro fantastico team con sede a Milano».

Lorenzo Forte, CEO di Fanatics Italia, ha aggiunto: «L’Inter rappresenta tutto per i suoi tifosi e siamo consapevoli della responsabilità che questo accordo comporta. Il nostro team in Italia sarà totalmente dedicato a soddisfare questa appassionata fanbase, offrendo un servizio eccellente e creando nuove entusiasmanti modalità per connettersi con il Club».