Il Barça verso quattro trasferte di fila a inizio stagione per finire il Camp Nou

Il Barcellona giocherà le prime quattro partite della Liga 2025/26 fuori casa. A confermarlo è stato direttamente il presidente del massimo campionato spagnolo, Javier Tebas.

Come riporta il quotidiano spagnolo As, le quattro gare iniziali del campionato della prossima stagione coincidono con la fine dei lavori nel nuovo Spotify Camp Nou con gli operai che stanno lavorando duramente per recuperare il tempo perso negli scorsi mesi.

«Abbiamo ricevuto questa richiesta e ciò che è consueto è che, quando uno stadio è in ristrutturazione, queste richieste vengano accettate. Pertanto, su questo punto il Barcellona non avrà alcun problema», ha dichiarato Tebas prima di partecipare a una giornata di incontri sul futuro del calcio presso il Parlamento Europeo.

Tuttavia, ha avvertito che, se lo stadio non sarà pronto per la quinta giornata, il Barcellona «dovrà cercarsi un altro impianto dove giocare», poiché estendere questa eccezione «dipende molto dagli altri club della Liga e richiederebbe modificare notevolmente il calendario, il che risulta più complicato. Bisognerà vedere se sarà pronto, bisognerà chiederlo agli ingegneri, agli architetti e al club».

Secondo le previsioni del club, il Barcellona dovrebbe esordire in casa dopo la prima sosta per le nazionali della stagione, a metà settembre, periodo in cui inizia anche la Champions League. Prima di allora, i bluagrana prevedono di realizzare un test pilota con pubblico a metà luglio per valutare gli accessi, prima del Trofeo Joan Gamper, che si disputerà il 9 o 10 agosto e sarà il primo incontro ospitato dal nuovo stadio.