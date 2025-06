Banca Ifis: l'industria del calcio in Italia vale oltre 40 miliardi di euro

«Lo sport è motore economico e sociale»: le parole del Presidente

«Lo sport crea valore economico, sociale e culturale. Il rapporto elaborato dal nostro ufficio studi evidenzia che la filiera del calcio a fine 2024 ha generato ricavi per circa 40 miliardi di euro, coinvolgendo oltre 11.000 società e confermando come lo sport system abbia un ruolo di rilievo nell’economia italiana – ha dichiarato il presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio -. È proprio partendo da questa consapevolezza, unita alla ventennale specializzazione nel settore, che nasce la volontà di Banca Ifis di rafforzare il proprio impegno verso il mondo sportivo, creando la divisione ‘Ifis sport’, il contenitore di tutte le iniziative della Banca nello sport: da quelle di business, a quelle nel sociale, fino alle attività di studio e racconto dello sport come motore del sistema produttivo. Un progetto che ci conferma partner finanziario di tutte quelle realtà italiane che vogliono rimanere competitive a livello internazionale, senza rinunciare al proprio legame col territorio. Perché siamo convinti che soltanto operando in una logica integrata possiamo davvero contribuire ad uno sviluppo virtuoso del sistema sportivo in ItaliaLo sport rappresenta un importante generatore di valore non solo economico, ma anche sociale e culturale».

Calcio e industria: impatti estesi a monte e a valle

Oltre al dato complessivo, l’analisi dell’Osservatorio approfondisce il valore generato lungo tutta la filiera calcistica. A monte, si contano 4,4 miliardi di euro di benefici per produttori di abbigliamento e attrezzature sportive.

A valle, il turismo legato agli eventi sportivi genera 6,9 miliardi di euro, mentre altri 17,3 miliardi provengono da media, scommesse legali e altre attività collegate.

Inoltre, si stima un impatto sociale pari a 5,7 miliardi di euro, grazie agli effetti positivi sull’occupazione e alla diffusione della pratica calcistica, che incide sul benessere psicofisico e riduce i costi sanitari.

Un ruolo di assoluta centralità, dunque, che “nutre” l’industria sportiva italiana che è stata analizzata in tutti i suoi aspetti di impatto.

Il capitolo stadi: verso hub di crescita economica e sociale

Il report dedica ampio spazio anche al tema delle infrastrutture. Gli stadi italiani, infatti, rappresentano non solo luoghi di sport, ma anche leve economiche e sociali. Il 70% degli italiani tra i 18 e i 65 anni ha dichiarato di frequentare lo stadio, con il 27% che lo fa regolarmente.

I progetti di costruzione e ristrutturazione degli impianti di Serie A valgono 4,4 miliardi di euro in investimenti e generano 24mila posti di lavoro. Tra i 14 progetti esaminati si segnalano il nuovo stadio di San Siro per Inter e Milan, il restyling del Via del Mare a Lecce e i cantieri di Bologna, Firenze e Roma.

Il rinnovo degli stadi è un nodo cruciale, in primis per i club direttamente interessati, che grazie a impianti moderni e polifunzionali andrebbero finalmente a colmare il gap con i “colleghi” europei.

Un divario in primis economico, in termini di ricavi generati dagli impianti – con un incremento stimato nell’ordine di mezzo miliardo di euro annuo – a cui si aggiungono gli aspetti non secondari di sicurezza e sostenibilità ambientale. Inoltre, quella delle infrastrutture è una questione sempre più centrale per il Sistema Paese, per riuscire a ospitare grandi eventi calcistici e sportivi nel medio termine e anche per gli appassionati che, come dimostra l’indagine condotta sugli italiani, vedono favorevolmente la realizzazione di nuovi impianti. I tifosi sostengono i piani di modernizzazione, riconoscendone le potenzialità sia come volano per l’economia locale, sia come motivatore per la propria partecipazione: circa 5,7 milioni di italiani in più frequenterebbero lo stadio dopo operazioni di rinnovamento.

Ifis Sport: soluzioni finanziarie e inclusione sociale al centro

La ventennale esperienza nel settore sportivo – soprattutto nel calcio – ha permesso a Banca Ifis di sviluppare una expertise verticale, oltre a una profonda conoscenza delle dinamiche e dei meccanismi finanziari che lo caratterizzano. In particolare, l’offerta commerciale di Ifis sport si articola in quattro ambiti: anticipo crediti, tra cui anticipo dei ricavi da diritti TV, sponsorizzazioni, player trading e valorizzazione del cartellino per club calcistici; soluzioni di finanza strutturata come, ad esempio, erogazione di fideiussioni, linee di credito e confirming per operazioni nazionali e internazionali; leasing e noleggio operativo di veicoli, attrezzature sportive, tecnologia, infrastrutture e pannelli fotovoltaici; coperture assicurative dedicate con polizze contro l’inabilità temporanea, tutela del patrimonio di atleti e dirigenti, soluzioni di credit protection insurance per club e sponsor.

Ifis sport rappresenta inoltre la naturale evoluzione di un percorso avviato nel tempo da Banca Ifis, che vede nello sport un potente motore di inclusione sociale, crescita economica e valorizzazione dei territori. Dal 2021, la Banca è Main Jersey Sponsor di U.C. Sampdoria comparendo sulle maglie di tutte le formazioni maschili, femminili e giovanili del club. La Banca sarà insieme al club doriano fino al 2029 e, nell’ambito di questo accordo pluriennale di sponsorizzazione, svilupperà progetti di inclusione sociale e sportiva a favore dei giovani sul territorio ligure, a conferma del forte impegno da parte di entrambe le società nel generare un impatto positivo sulla collettività.

L’impegno della Banca nello sport abbraccia anche altre discipline che generano passione e partecipazione a livello nazionale: è Partner dell’Umana Reyer Venezia maschile e femminile; è Sponsor esclusivo del settore giovanile del Golf Club Villa Condulmer e del torneo ProAm; infine, Banca Ifis è al fianco dell’Alfonso Hohenlohe Padel Club di Spresiano (Tv) e supporta la squadra giovanile agonistica di padel.

Nell’ambito delle ricerche sullo sport, Banca Ifis ha quantificato per la prima volta nella storia il valore economico del Giro d’Italia e ha elaborato diversi studi dedicati ad altri grandi eventi come le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Ricerca e impatto sociale: il ruolo di Kaleidos

Nel campo della ricerca, Banca Ifis ha quantificato per la prima volta il valore economico del Giro d’Italia e ha prodotto studi dedicati a eventi come Milano-Cortina 2026. Tutto questo rientra nelle attività di Kaleidos, il Social Impact Lab della Banca, voluto dal Presidente Fürstenberg Fassio.

Dal 2021, Banca Ifis ha distribuito 640mila euro in borse di studio a favore dei medagliati juniores italiani attraverso il CONI. Solo nel 2024, il contributo ha raggiunto i 160mila euro, con un impatto sociale calcolato in 4,1 euro per ogni euro investito. Il sostegno alla formazione sportiva si inserisce in un piano d’investimenti triennale da 7 milioni di euro, finalizzato alla promozione dell’inclusione sociale tramite lo sport.

Tra le altre iniziative si segnalano anche la Coppa Paolo Mantovani – torneo sostenuto dalla UEFA dedicato alle scuole primarie – e la costruzione di un nuovo campo da calcio per l’Istituto Opera Don Bosco di Genova, in una delle aree più complesse del capoluogo ligure.