Serie C, Spal vicina al fallimento: ripartirà dall'Eccellenza

Non solo il Brescia, ma anche la Spal è a un passo dal fallimento sportivo. A meno di sorprese, i biancazzurri non si iscriveranno al campionato 2025-2026 di Serie C, ripartendo dall’Eccellenza.

Infatti, i soldi necessari (circa tre milioni di euro più una fideiussione da 700mila euro) non sono arrivati dagli Stati Uniti. La trepidante attesa di ieri si è trasformata via via in sconforto, amarezza e delusione. Arrivati a questo punto sembra inevitabile anche il fallimento del club. Dagli USA, dove si trova il presidente Joe Tacopina, non sono giunte rassicurazioni o spiegazioni. Anche il settore giovanile e femminile sarebbero pronti allo smantellamento.

Già fallita nel 2012, la Spal (società che ha una storia gloriosa, a disposizione uno stadio molto moderno e un vasto seguito in città) è stata protagonista di una cavalcata che l’ha portata anche a giocare tre campionati di Serie A. Ora servirà una nuova proprietà senza soci o amministratori che abbiano ricoperto questo ruolo all’interno della società negli ultimi cinque anni. E 100mila euro per l’iscrizione.