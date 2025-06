Carnevali: «I 25 milioni a Inzaghi non fanno bene al calcio»

«Il “bello” della retrocessione è di avere preso in modo positivo la categoria. Ho avuto modo di lavorare per una lega che mi dispiace lasciare, anche se sono molto felice di tornare in Serie A. Era l’obiettivo dall’inizio dell’anno». Lo ha detto l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, in occasione del Festival della Serie A durante il panel “Welcome Back in Serie A”

«Ricetta per salvare il calcio italiano? Serie A sta cambiando molto, anche rispetto a due anni fa. Per un club come il nostro non bisogna guardare ai grandi. Se penso alla Serie B, avrà grandi difficoltà a continuare perché retrocedere fa perdere molti ricavi. Il costo del lavoro è abbastanza elevato e personalmente non mi fa piacere vedere che ci sono società che investono certi soldi per un allenatore, come i 25 milioni per Inzaghi che non fanno bene al calcio. Ho paura che il calcio andando avanti sarà sempre dei grandi club, quei 6 o 7, e non so per gli altri cosa accadrà».

«Noi abbiamo continuità a livello di settore giovanile. Puntiamo sullo scouting cercando di premiare ragazzi giovani e soprattutto italiani, perché è una delle nostre poche armi di forza. Abbiamo una proprietà forte, ma la Mapei vuole che il Sassuolo sia una grande fabbrica. Dobbiamo fare sì che la nostra forza sia trovare giovani, investire sui ragazzi e poi cederli. Penso comunque che i diritti tv siano una parte importante del nostro sistema, poi dobbiamo essere capaci di guardare ai prossimi anni. Magari DAZN e Sky investiranno di meno, ma dobbiamo essere pronti a gestire le nostre società. Oggi il calcio è orientato maggiormente agli eventi europei e mondiali, con i campionati nazionali che diminuiscono di valore».

«Nuova Champions? Non credo che la prima parte sia stata così entusiasmante. È sempre un discorso di denaro, ma se entra solo nei grandi club fa male al sistema. Quella di Inzaghi è una cifra spropositata, ma entra solo nelle sue tasche e non fa bene alla società. I soldi devono stare nel nostro sistema. Anche quello dei procuratori è un problema, da cui bisogna passare per i giocatori, ma i soldi devono stare dentro le società».

«Rilancio Serie A a livello internazionale? Il Como per esempio è un club che in pochissimi anni lotterà per la Champions. Ha la fortuna di avere come Pisa una città che è un brand. Bisogna essere bravi perché abbiamo città importantissime», ha concluso Carnevali.