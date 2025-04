Milano-Cortina 2026, Banca Ifis: impatto economico positivo da oltre 5 miliardi

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 avranno un impatto economico positivo pari a 5,3 miliardi di euro, portando benefici sia di breve che di lungo periodo nei territori coinvolti dall’evento.

È quanto emerge dal rapporto “L’Italia unisce il Mondo. Milano Cortina 2026: costruire ponti attraverso lo sport” elaborato da Banca Ifis e presentato questa mattina durante la Festa dello Sport organizzata da Il Foglio a San Siro allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, luogo dove il 6 febbraio 2026 si svolgerà la cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026.

Secondo i numeri elaborati dall’Ufficio Studi di Banca Ifis, la manifestazione olimpica creerà valore per 5,3 miliardi di euro. Una cifra che è il risultato della somma di tre voci che riguardano il territorio tra spesa turistica immediata e differita (per quasi il 60% su Lombardia e il 40% su Veneto e Trentino Alto-Adige) e l’heritage infrastrutturale (per il 53,6% su Lombardia e il 46,4% per Veneto e Trentino Alto-Adige).

Nel dettaglio, il valore atteso riguarderà per 1,1 miliardi di euro le spese in attività e servizi sul territorio per spettatori e staff operativo; per 1,2 miliardi di euro le spese sostenute dai turisti entro i 18 mesi successivi all’evento; per 3 miliardi di euro il valore generato dalle infrastrutture, nuove e potenziate. Numeri che riflettono anche l’opportunità di vivere esperienze diversificate sul territorio tra enogastronomia, cultura, svago e natura, benessere, shopping e manifestazioni di vario genere.

Con oltre 2.900 atleti olimpici, 90 paesi partecipanti, 2,5 milioni di visitatori e un’audience globale attesa di 3 miliardi di persone, Milano Cortina 2026 prevede 3 miliardi di investimenti strategici e la realizzazione di oltre 90 opere tra impianti sportivi e infrastrutture. Un impegno quello di regioni, istituzioni e sponsor nel creare un evento straordinario, inclusivo e accessibile, che investe per la maggior parte la Lombardia, con 471 milioni di euro – ripartiti tra 416 milioni di euro per rafforzare l’accessibilità alla rete ferroviaria della Regione e 55milioni di euro stanziati per Milano per potenziamenti alla rete metropolitana; e il Veneto, per 41 milioni di euro – utilizzati per migliorare il turismo inclusivo delle aree montane con 22 milioni di euro e la città di Verona con un budget di 19 milioni di euro.

Grande attenzione, infatti, anche per le Paralimpiadi che coinvolgeranno 671 atleti e la cui cerimonia di apertura avverrà il 6 marzo 2026 nella città di Verona e vedrà negli impianti di Cortina le principali gare di Sci Alpino, Snowboard e Curling in carrozzina. Una manifestazione che rappresenta oltre che un forte volano sociale anche notevoli potenzialità economiche per cui si stimano più di 400 mila spettatori sul territorio (100 mila in Lombardia e 300 mila in Veneto) per un valore generato di quasi 200 milioni di euro.

I numeri presentati dall’ufficio studi di Banca Ifis riflettono il tasso di ricerca di informazioni in merito ai Giochi. Oltre il 60%, infatti, ha dichiarato di seguire le notizie riguardanti la manifestazione che rappresenta un appuntamento che 23 milioni di italiani vorrebbero vivere dal vivo. Un coinvolgimento che risulta più diffuso soprattutto nella fascia di popolazione 35-54 anni, per il 53% maschile. Diversamente, i più giovani appartenenti alla fascia di età 18-34 sembrano meno convinti nel seguire la manifestazione sportiva.

La ricerca “L’Italia unisce il Mondo. Milano Cortina 2026: costruire ponti attraverso lo sport” si inserisce nel percorso di analisi e mappatura del mondo sportivo portato avanti da Banca Ifis. La Banca, che a giugno 2025 lancerà una nuova divisione interamente dedicata allo sport, ha dato vita ad un permanente Osservatorio sullo Sport System italiano che ogni anno certifica il valore economico della filiera sportiva nazionale.

