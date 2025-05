Caso ultras, la Lega Serie A chiede quasi mezzo milione di risarcimento alle curve di Inter e Milan

Nella giornata in cui i pm hanno avanzato le proprie richieste di pena per gli ex vertici del tifo organizzato di Inter e Milan, la Lega Serie A, con l’avvocato Salvatore Pino, ha chiesto un risarcimento danni, anche di immagine, per un totale di 475mila euro a carico degli ultras delle due formazioni milanesi.

Davanti alla gup Rossana Mongiardo, gli avvocati della Lega Serie A, parte civile, in particolare, hanno chiesto 250mila euro di danni agli ultrà della Curva Nord interista, tra cui l’ex capo Andrea Beretta, 20mila euro ad un imputato legato, per l’accusa, alla ‘ndrangheta, e altri 5mila euro a Beretta e all’altro ex leader del direttivo della Nord, Marco Ferdico.

In più, sono stati chiesti 200mila euro agli ultras della Curva Sud rossonera, che aveva come capo Luca Lucci. Infine, anche richieste provvisionali di risarcimento da 85mila euro.