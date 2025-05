Igli Tare ha firmato il contratto che lo legherà al Milan in qualità di nuovo Direttore sportivo del club rossonero. Dopo mesi di attesa, la scelta per il ruolo è ricaduta sul dirigente albanese, che vanta un lungo trascorso nella Lazio di Claudio Lotito (dal 2009 al 2023). Nelle prossime ore arriverà anche l’annuncio ufficiale.

Sarà suo il compito di lavorare per cercare di riportare il Milan ai vertici dopo una stagione fallimentare, culminata con la mancata qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Un’assenza che – secondo le stime di Calcio e Finanza – peserà per circa 80 milioni di euro tra premi e botteghino, in rapporto alla stagione 2024/25.

Il mercato sarà ancora più importante in tal senso, perché tra riscatti ed altre eventuali operazioni in uscita, potrà contribuire a reperire le risorse che mancheranno con la Champions. Soldi che potrebbero già arrivare nella prima sessione che andrà in scena tra il 1° e il 10 giugno, magari per sistemare i conti della stagione in corso, che secondo le stime di Calcio e Finanza vedono attualmente un divario tra ricavi e costi nell’ordine dei 25 milioni di euro.

Tare stipendio Milan – I dettagli dell’accordo con il nuovo Ds

Tornando a Tare, il dirigente albanese ha messo dunque la firma sul contratto che lo legherà al Milan per il prossimo futuro. Secondo le indiscrezioni, parliamo di un accordo biennale con opzione per una terza stagione. Ma quanto guadagnerà Tare? L’intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di 800mila euro netti a stagione.