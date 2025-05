Ancelotti: «Xabi Alonso sarà il mio erede al Real Madrid»

Il prossimo allenatore del Real Madrid sarà Xabi Alonso. Ad annunciarlo ufficialmente, nella sua ultima conferenza stampa pre partita da tecnico dei Blancos, è stato Carlo Ancelotti.

«Non voglio dare consigli, ognuno ha la propria metodologia di lavoro – ha dichiarato il futuro commissario tecnico del Brasile –. Ma gli dico goditi il Real Madrid. Xabi Alonso sarà il mio primo erede e gli auguro tutta la fortuna del mondo. Ha la qualità per allenare il Real. Divertiti, questo e’ quello che ho da dire».

Inoltre, Ancelotti, durante la conferenza ha aggiunto qualche dettaglio importante sul proseguo della sua carriera da allenatore: «Un altro ritorno al Real? Non lo so. Di sicuro non ho voglia di allenare un altro club, o almeno non ne ho avuta, dopo il Madrid. Questo è ciò che ho detto e che confermo. In futuro… non so. Ma la cosa più immediata è fare bene con il Brasile».

«Sono molto entusiasta di avere l’opportunità di non tradire il Madrid con un altro club e di andare ad allenare la nazionale con più storia, quella cinque volte campione del mondo. È una grande sfida, ma amo l’idea di potermi preparare a un Mondiale con il Brasile», ha concluso Ancelotti.