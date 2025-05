Ultras Inter, chiesti 9 anni di carcere per Beretta e 8 per Ferdico 

Non soltanto Luca Lucci e gli ultras del Milan. Il pm della Dda Paolo Storari ha formulato le richieste di pena anche per i membri della Curva Nord dell’Inter, arrestati insieme a quelli del club rossonero lo scorso 30 settembre.

Il magistrato ha chiesto nove anni per l’ex leader della Nord e oggi collaboratore di giustizia Andrea Beretta. Il 49enne è imputato per l’omicidio di Antonio Bellocco e per associazione per delinquere aggravata dalla finalità dell’agevolazione mafiosa.

Alla gup Rossana Mongiardo il rappresentante dell’accusa ha domandato di riconoscere il vincolo della continuazione, di concedergli le attenuanti generiche e la circostanza attenuante prevista per reati connessi ad attività mafiose prevalenti sulle contestate aggravanti e sulla recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Otto anni di reclusione sono stati chiesti invece per Marco Ferdico che, con Beretta e Bellocco, sarebbe stato a capo del tifo organizzato nerazzurro e con loro avrebbe gestito i presunti affari illeciti legati allo stadio. Sei anni e otto mesi sono stati sollecitati sia per Gianfranco Ferdico, padre di Marco, Matteo Norrito e Mauro Nepi. Pene inferiori sono stati chiesti per gli altri co-imputati.