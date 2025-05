Carlo Ancelotti e il Real Madrid si separano per la seconda volta dopo il ritorno del tecnico italiano nel 2021.

«Oggi i nostri cammini si separano di nuovo – ha scritto Ancelotti sui propri profili social –. Oggi, ancora una volta, porto nel cuore ogni momento vissuto in questa meravigliosa seconda tappa come allenatore del Real Madrid. Sono stati anni indimenticabili, un viaggio incredibile pieno di emozioni, trofei e, soprattutto, dell’orgoglio di rappresentare questo club».

«Grazie al presidente Florentino Perez, al club, ai miei giocatori, al mio staff e, sopra ogni cosa, a questa tifoseria unica che mi ha sempre fatto sentire uno di loro. Ciò che abbiamo ottenuto insieme resterà per sempre nella memoria del madridismo, non solo per i trionfi, ma per il modo in cui li abbiamo raggiunti. Le notti magiche del Bernabéu sono ormai storia del calcio. Ora comincia una nuova avventura, ma il mio legame con il Real Madrid è eterno. A presto, madridisti. Hala Madrid y Nada Más», conclude Ancelotti nella sua lettera.

Ancelotti, come ufficializzato negli scorsi giorni, diventerà il nuovo commissario tecnico del Brasile con una prima grande missione: provare a riportare la Coppa del Mondo nel paese sudamericano dopo 24 anni di astinenza dall’ultima volta. Era il 2002 e i verdeoro, trascinati da Ronaldo, superavano la Germania in finale nella rassegna iridata in Corea del Sud e Giappone.

«Il Real Madrid C. F. e Carlo Ancelotti hanno raggiunto un accordo per concludere la sua tappa come allenatore del Real Madrid. Il nostro club desidera esprimere la propria gratitudine e affetto a colui che è una delle grandi leggende del Real Madrid e del calcio mondiale – si legge nella nota del club di Florentino Perez –. Carlo Ancelotti ha guidato la nostra squadra in una delle epoche più vincenti nei nostri 123 anni di storia, diventando l’allenatore con il maggior numero di titoli nella storia del club: 3 Coppe dei Campioni, 3 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 2 Campionati, 2 Coppe del Re e 2 Supercoppe di Spagna. In totale, 15 titoli nelle sei stagioni in cui ha fatto parte del nostro club».

«Domani, il Santiago Bernabeu gli renderà omaggio in quella che sarà l’ultima partita di Carlo Ancelotti come allenatore del Real Madrid. Il Real Madrid augura a lui e a tutta la sua famiglia tanta fortuna in questa nuova fase della sua vita», conclude la nota.

Ci sono anche le parole del presidente Florentino Perez: «Carlo Ancelotti farà parte per sempre della grande famiglia madridista. Siamo orgogliosi di aver potuto godere della presenza di un allenatore che ci ha aiutato a raggiungere tanti successi e che, inoltre, ha rappresentato in modo esemplare i valori del nostro club».