Da CR7 a Curry, i 50 atleti più pagati nel 2025: dominio NBA

Continua a crescere la soglia per riuscire a entrare nei 50 sportivi più pagati del mondo nel 2025. Una tendenza confermata e che non dovrebbe terminare ancora per diversi anni e che ha posto l’asticella per il 2025 a ben 53,6 milioni di dollari (al cambio attuale, 47,8 milioni di euro).

Secondo quanto riporta Forbes, che stila la classifica ogni anno, la cifra necessaria per entrare in questa speciale graduatoria è salita del 19% rispetto al 2024. La cifra è quasi doppia rispetto ai 27,2 milioni del 2017, quando i 53,6 milioni sarebbero valsi il sesto posto assoluto.

Sportivi più pagati 2025 – Cifre in netta crescita: dominio NBA

Oggi, invece, la sesta posizione è occupata dall’ala dei Los Angeles Lakers LeBron James, con guadagni stimati in 133,8 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi (al lordo di tasse e commissioni agli agenti). Un numero straordinario, che però non basta nemmeno ad avvicinarlo al primo posto, che spetta a Cristiano Ronaldo con 275 milioni di dollari: è il terzo miglior anno mai registrato da un atleta in attività.

Il portoghese si conferma al primo posto per il terzo anno consecutivo. Infatti, CR7 guida la classifica dal 2023 cioè da quando si è trasferito in Arabia Saudita all’Al Nassr. Decisione che gli ha permesso di superare in vetta il suo grande rivale Lionel Messi.

Nel complesso, i 50 atleti più pagati del 2025 hanno incassato circa 4,23 miliardi di dollari, distruggendo il precedente record di 3,88 miliardi stabilito l’anno scorso. Di questa cifra, 1,04 miliardi provengono da sponsorizzazioni, apparizioni e altre attività commerciali, in aumento dell’11% rispetto ai 936 milioni del 2024, e appena sotto il record di 1,08 miliardi del 2023.

La crescita è trainata soprattutto dai guadagni sul campo: gli stipendi, i bonus e i premi in denaro ammontano complessivamente a 3,19 miliardi di dollari, in crescita del 67% rispetto a tre anni fa. I golfisti hanno tratto beneficio dalla comparsa della lega LIV, finanziata dall’Arabia Saudita, che ha fatto aumentare i montepremi anche nei circuiti concorrenti. Allo stesso modo, il vertiginoso aumento dei salari registrati in NBA, spinto dai ricavi record della lega, ha fatto volare i compensi dei giocatori. Quest’anno, il basket vede 16 giocatori in lista: più di qualsiasi altro sport. Infine, questa tendenza sembra destinata a continuare. I nuovi contratti nazionali per i diritti televisivi della Nba entreranno in vigore dalla prossima stagione, portando milioni di dollari in più nelle tasche dei giocatori.

Sportivi più pagati 2025 – La classifica

Ecco allora la classifica completa dei 50 atleti più pagati nel 2025: