Dal patron di DAZN a Ratcliffe: chi sono gli uomini più ricchi del Regno Unito 

Inventori e industriali, proprietari di club calcistici, l’uomo più ricco di Liverpool, pop star e il “re dei centri d’accoglienza”, insieme a una coppia del Suffolk diventata miliardaria da un giorno all’altro: la “Rich List” del Sunday Times raccoglie figure di ogni tipo tra quelle residenti nel Regno Unito e le classifica sulla base del loro patrimonio.

In cima alla classifica, per il quarto anno consecutivo, c’è Gopi Hinduja, 85 anni, con la sua famiglia e un patrimonio di 35 miliardi di sterline: la sua ricchezza è legata all’attività del Gruppo Hinduja, conglomerato transnazionale indiano presente in undici settori tra cui automobilistico, petrolio e prodotti chimici speciali, bancario e finanziario, IT e ITeS, sicurezza informatica, sanità, commercio, sviluppo di progetti infrastrutturali, media e intrattenimento, energia e settore immobiliare. Nonostante abbia perso 5,2 milioni di sterline al giorno nell’ultimo anno, Hinduja sta investendo in colonnine di ricarica per veicoli elettrici nel Regno Unito.

La ricchezza combinata delle 350 persone presenti nella graduatoria è di 772,8 miliardi di sterline, in calo del 3% rispetto all’edizione precedente. Si tratta anche del terzo calo consecutivo nel valore collettivo e il più grande crollo nel numero di miliardari britannici nella storia della Rich List. La soglia d’ingresso è ferma a 350 milioni di sterline, un altro segnale di un anno debole.

Uomini più ricchi del Regno Unito – La top 10 del 2025

La lista del 2025 include anche Re Carlo III, il cui patrimonio è cresciuto di 30 milioni di sterline fino a raggiungere i 640 milioni, e si trova ora alla pari con Rishi Sunak e sua moglie Akshata Murty, il cui patrimonio è in calo. Di seguito, ecco chi occupa i primi dieci posti di questa graduatoria:

Gopi Hinduja e famiglia (Gruppo Hinduja) – 35,304 miliardi di sterline David e Simmon Reuben e famiglia (Reuben Brothers) – 26,873 miliardi di sterline Leonard Blavatnik (DAZN) – 25,725 miliardi di sterline Sir James Dyson e famiglia (Dyson) – 20,8 miliardi di sterline Idan Ofer (Quantum Pacific Group) – 20,121 miliardi di sterline Guy, George, Alannah e Galen Weston e famiglia (Primark) – 17,746 miliardi di sterline Sir Jim Ratcliffe (Ineos) – 17,046 miliardi di sterline Lakshmi Mittal e famiglia (ArcelorMittal) – 15,444 miliardi di sterline John Fredriksen e famiglia (Golden Ocean Group) – 13,683 miliardi di sterline Igor e Dmitry Bukhman (Playrix) – 12,540 miliardi di sterline

Tra i miliardari presenti nelle prime dieci posizioni, ne emergono alcuni che hanno interessi nel mondo del calcio. A cominciare dai fratelli Reuben, che hanno investito nel Newcastle. Il terzo posto è occupato invece da Len Blavatnik, che con la sua piattaforma di sport in streaming DAZN detiene anche i diritti tv della Serie A in Italia.

Idan Ofer è invece un azionista dell’Atletico Madrid e possiede il Familicao, club portoghese. Infine, al settimo posto si trova Sir Jim Ratcliffe, proprietario del Nizza (Ligue 1 francese) e allo stesso tempo azionista di minoranza del Manchester United.

Uomini più ricchi del Regno Unito – Le figure con interessi nel calcio

Scorrendo la lista, ci sono altre figure presenti in classifica tra quelle di spicco legate attualmente al mondo del calcio o che in passato hanno avuto interessi in questo settore. Si segnalano in particolar modo: