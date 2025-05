Scontro UEFA-FIFA: Infantino in ritardo, Ceferin abbandona il Congresso 

E’ uno scontro ai più alti livelli del calcio quello che si è consumato in queste ore. Diversi leader del pallone europeo, tra i quali il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, hanno lasciato i lavori del 75° Congresso FIFA, a Luque (Paraguay), indignati per l’arrivo in ritardo del presidente della FIFA Gianni Infantino, di ritorno da un viaggio in Medio Oriente con Donald Trump.

«Cambiare il calendario all’ultimo minuto per quella che sembra essere semplicemente una questione di tornaconto politico privato non fa bene al calcio e sembra mettere i suoi interessi in secondo piano», ha affermato la UEFA in una nota. Il Congresso annuale, che ha riunito i delegati di 210 federazioni nazionali, è stato inizialmente posticipato di un’ora rispetto all’orario di convocazione e alla fine è iniziato con più di due ore di ritardo.

Intervenendo all’evento, Infantino ha parlato di problemi di volo (stesso argomento di alcuni europei che sono andati via prima dell’inizio, adducendo il “pretesto” del rischio di perdere l’aereo di rientro), ma ha difeso l’importanza del suo viaggio in Qatar e Arabia Saudita, rispettivamente sedi dei Mondiali del 2022 e del 2034.

«Come presidente della FIFA, la mia responsabilità è prendere decisioni nel migliore interesse dell’organizzazione (…). Mi è sembrato che dovessi essere lì per rappresentare il calcio e ognuno di voi», ha affermato Infantino a proposito del suo viaggio nel Golfo.

Il primo a protestare è stato il presidente della Federazione norvegese, Lise Klaveness: «La situazione è preoccupante: 210 associazioni affiliate sono arrivate da tutto il mondo per partecipare a questo Congresso, aspettandosi una leadership professionale e un dialogo al massimo livello». Ed ha aggiunto di comprendere «la frustrazione e la delusione di alcuni membri europei della FIFA» e di «garantire che le voci delle associazioni affiliate saranno ascoltate e rispettate in futuro».

Poche ore dopo, anche la UEFA ha denunciato i cambiamenti «profondamente deplorevoli» nell’organizzazione del Congresso, «uno degli incontri più importanti del calcio mondiale», nonostante non siano previste assegnazioni di competizioni in questa 75ma edizione. Il suo presidente, Aleksander Ceferin, che ha un rapporto notoriamente gelido con Infantino, ha abbandonato la riunione durante una pausa, insieme ad altri rappresentanti europei.

«Siamo tutti qui per servire il calcio, dalle strade agli spalti, ed i membri del Consiglio FIFA della UEFA hanno sentito il bisogno in questa occasione di sottolineare che lo sport viene prima di tutto», ha proseguito l’organizzazione europea.

Infantino ha accompagnato Trump in visita ufficiale in Medio Oriente. È stato l’unico grande dirigente sportivo presente all’insediamento del nuovo presidente Usa ed ha più volte manifestato vicinanza al leader repubblicano, che ospiterà il Mondiale per club quest’estate e la Coppa del mondo del 2026 con Canada e Messico.