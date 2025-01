Ronaldo rimane in Arabia: pronto il rinnovo con l'Al Nassr da 200 milioni

Cristiano Ronaldo rimarrà almeno un’altra stagione in Arabia Saudita, sempre all’Al Nassr. A riportarlo è la stampa saudita che parla di un accordo praticamente fatto fra il portoghese e la società controllata per la maggioranza dal fondo governativo PIF.

Un rinnovo di contratto che dovrebbe estendersi fino a giugno 2026 che servirebbe a Ronaldo anche per prepararsi al meglio in vista dei Mondiali in USA, Canada e Messico con il suo Portogallo all’età di 41 anni. La firma è attesa nei prossimi giorni.

Rinnovo Ronaldo Al Nassr cifre – Niente trasferimento in MLS

Allontanata, quindi, la possibilità di trasferirsi proprio negli Stati Uniti, in quella MLS che avrebbe potuto ricongiungere i due più grandi calciatori degli ultimi 20 anni riproponendo il duello Ronaldo-Messi. Ma nulla da fare, il sodalizio Al Nassr-Ronaldo è destinato a continuare.

Per quanto riguarda le cifre, Ronaldo confermerà il suo lauto stipendio da 200 milioni di euro complessivi a stagione. Infatti, l’accordo con l’Al Nassr non si riduce solamente al ruolo di calciatore, visto che l’ex Real Madrid è anche ambasciatore per l’Arabia Saudita, che sta lavorando per ospitare i Mondiali 2034.

Iniziata a gennaio 2023, l’esperienza di Ronaldo in Arabia Saudita quindi continuerà, con il portoghese che punta a raggiungere quota 1.000 gol in carriera. Nelle 80 gare giocate in Medio Oriente con la maglia dell’Al Nassr, il cinque volte pallone d’Oro ha siglato ben 78 reti.