Il Festival della Serie A alla seconda edizione: a Parma dal 6 all'8 giugno

La Lega Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, il Comune di Parma e Banca Ifis presenta la seconda edizione del “Festival della Serie A” – in programma dal 6 all’8 giugno 2025 nella città emiliana – per raccontare la bellezza e l’unicità del massimo Campionato di calcio italiano.

L’iniziativa, in cui Calcio e Finanza sarà uno dei protagonisti con un panel condotto dal direttore Luciano Mondellini, è stata illustrata questa mattina nella Sala del Consiglio del Comune di Parma alla presenza del Sindaco della città Michele Guerra, del Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia Romagna Giammaria Manghi, dell’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, dell’Assessore allo Sport del Comune di Parma Marco Bosi e di Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis, sponsor dell’evento.

L’evento sarà itinerante e si svolgerà interamente nel cuore della città di Parma, all’interno di sedi prestigiose e ricche di storia come il Teatro Regio, la Galleria San Ludovico e il Laboratorio di San Paolo, che faranno da splendida cornice a una intensa tre giorni di incontri e workshop focalizzati sul calcio di Serie A.

Per l’occasione Parma si vestirà a festa per accogliere tutti i principali stakeholder del settore, alcuni dei più grandi campioni, allenatori, dirigenti che hanno scritto la storia del nostro Campionato, i direttori delle principali testate italiane che si occupano di sport, oltre a influencer amati dai giovani, esperti di social media e attori e cantanti grandi appassionati e tifosi di calcio.

Il Sindaco di Parma, Michele Guerra: «Presentiamo oggi la seconda edizione del Festival della Serie A, un’occasione importante per radunare a Parma il mondo del calcio italiano, ai suoi massimi livelli. Il calcio è lo sport più popolare nel nostro Paese e rappresenta un momento di aggregazione significativa che, nei giorni del Festival della Serie A, trova a Parma tutte le componenti riunite. Quest’anno l’evento si arricchisce di iniziative importanti, come la rivelazione del calendario della prossima stagione di Serie A e come tanti appuntamenti che hanno a che fare con gli sportivi, coi tecnici e con tutto l’orizzonte della comunicazione del mondo del calcio. Siamo contenti che la Lega Serie A continui a scegliere Parma per questo evento, siamo grati alla Regione Emilia Romagna che investe su questo progetto in maniera così consistente e siamo certi che, nel corso degli anni, riusciremo a rafforzare sempre più questo Festival nella nostra città».

Il Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia Romagna Giammaria Manghi: «Sono giorni importanti per la Regione e per la Sport Valley dell’Emilia Romagna, con tanti eventi di altissimo livello in programma nel 2025, tra cui il Festival della Serie A. Siamo molto lieti di questa riconferma e della collaborazione che prosegue con tutti gli attori coinvolti. Appuntamenti come questo rappresentano un’importante occasione di promozione del territorio delle sue identità, di discussione e confronto. Sarà una tre giorni che consentirà di dedicare riflessioni ai vari ambiti del calcio, lo sport del nostro Paese, della Nazione. Lo scorso anno abbiamo apprezzato anche l’importante risvolto umano legato a questo evento, con bellissime interviste dedicate ai protagonisti del calcio italiano, come ad esempio quella realizzata con Marcello Lippi. Credo sia stata una delle pagine più belle dal punto di vista emozionale della prima edizione del Festival. Tutto ciò è reso possibile grazie al sistema emiliano romagnolo, un sistema che lavora in perfetta sinergia sia con una grande organizzazione come la Lega Serie A, sia con la città di Parma. Questo ci consentirà di regalare nuovamente alla comunità e alla Regione un evento importante, di altissimo livello, per una grande tre giorni di sport a 360°».

L’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo: «Ringrazio il Comune di Parma, il suo Sindaco e la Regione Emilia Romagna, oltre a tutti i partner e gli sponsor coinvolti, per aver creduto in questo progetto. Quando lo scorso anno abbiamo ideato il Festival della Serie A, uscendo dalla nostra torre di guardia, ci siamo rivolti subito agli amici della Regione per organizzare insieme un grande evento di piazza. Il calcio è un romanzo popolare con tantissime pagine ancora da scrivere e l’obiettivo della Lega Serie A è quello di restituire lo sport più amato del Paese alle persone. Abbiamo bisogno di entrare in contatto con gli appassionati in modo diretto, non soltanto attraverso la mediazione fisiologica della televisione, per mantenere forte il legame con l’aspetto umano del calcio. Non potevamo quindi scegliere un luogo migliore dell’Emilia Romagna e della città di Parma per un appuntamento che sta crescendo con una spinta fortissima e che rappresenta un importante momento di condivisione e passione con i tifosi e i protagonisti del settore. Quest’anno come Lega Serie A abbiamo fatto davvero un grande sforzo tecnico e organizzativo per riuscire a presentare in questa occasione anche il calendario della prossima Serie A, in linea con la nostra logica di programmazione anticipata per consentire alle squadre e soprattutto ai tifosi di organizzarsi per tempo. Si tratta di un lavoro davvero complesso, ma abbiamo voluto fortemente inserire questa gemma all’interno della seconda edizione del Festival della Serie A».

L’Assessore allo Sport del Comune di Parma, Marco Bosi: «Parma ospita per il secondo anno il Festival della Serie A e questo è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. Il Festival si conferma un evento di grande prestigio con importanti ricadute in termini di visibilità per il nostro territorio. Si tratta di una tre giorni prestigiosa legata ad un percorso messo in atto dal Comune assieme alla Regione Emilia Romagna per la realizzazione di grandi eventi sportivi volti ad avvicinare le persone allo sport da un lato e, dall’altro, a promuovere il nostro territorio, creando un indotto importante. La caratteristica dell’edizione 2025 è che il Festival della Serie A sarà itinerante e toccherà luoghi culturali simbolo della città come il Teatro Regio, la Galleria San Ludovico ed il Laboratorio di San Paolo, che faranno da cornice all’evento».

Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis: «Oggi è una giornata importante per la nostra Banca perché presentiamo Ifis sport, la nostra divisione specializzata dedicata al finanziamento dello sport e del calcio in particolare. Ifis sport nasce dalla nostra storia di Banca nata nel 1983 come istituto di provincia, prima di diventare player nazionale, che da sempre sostiene le piccole e medie imprese. Il nostro primo contatto col mondo dello sport è arrivato nel 1993. Da quel momento, abbiamo iniziato a conoscere queste realtà e oggi abbiamo circa 400 milioni di euro di impieghi che vogliamo aumentare per continuare a sostenere il calcio italiano. Il nostro impegno, però, non si limiterà alla sola sfera finanziaria ma guarda anche ai giovani e all’inclusione. Per questo porteremo avanti iniziative dedicate al sostegno dei progetti di dual career dei giovani atleti e al coinvolgimento delle nuove generazioni nella pratica sportiva. Crediamo che con Ifis sport possiamo scrivere una nuova pagina del rapporto tra banche e calcio, a cominciare da questo Festival della Serie A che presentiamo oggi a Parma».