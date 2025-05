Champions, Inter all’incasso: dalla UEFA bonus per quasi 30 milioni

L’Inter passa all’incasso. Dopo avere concretizzato sul fronte sportivo il suo percorso nella UEFA Champions League (con il traguardo della finalissima contro il PSG), il club nerazzurro ottiene anche i benefici economici dei risultati raggiunti nella massima competizione europea per club.

Sulla base di documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, la Federcalcio europea verserà nella giornata di oggi i premi per la qualificazione ai quarti e alle semifinali della Champions League 2024/25. A ricevere questi bonus – complessivamente 160 milioni di euro – saranno in totale otto club.

Nel dettaglio, l’Inter incasserà 27,5 milioni di euro, divisi tra i 12,5 milioni per l’accesso ai quarti di finale (contro il Bayern Monaco) e i 15 milioni per la conquista della semifinale con il Barcellona. I premi per l’accesso alla finale e per l’eventuale conquista del trofeo saranno invece pagati più avanti.

Di seguito, ecco le cifre incassate dagli otto club protagonisti di quarti di finale e semifinali:

Arsenal – 27,5 milioni di euro

Barcellona – 27,5 milioni di euro

Inter – 27,5 milioni di euro

PSG – 27,5 milioni di euro

Aston Villa – 12,5 milioni di euro

Bayern Monaco – 12,5 milioni di euro

Borussia Dortmund – 12,5 milioni di euro

Real Madrid – 12,5 milioni di euro

Solamente per Inter e PSG, che hanno raggiunto l’ultimo atto della manifestazione, a queste cifre si aggiungeranno almeno 18,5 milioni di euro a testa. Chi conquisterà il trofeo a Monaco di Baviera potrà poi contare su altri 6,5 milioni per la vittoria e su ulteriori 4 milioni di euro per la conseguente qualificazione alla Supercoppa europea, che andrà in scena ad agosto contro una tra Tottenham e Manchester United.