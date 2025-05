Per quale squadra tifa Papa Leone XIV

Fumata bianca dopo il conclave: è stato eletto il nuovo Papa, il successore di Papa Francesco, Leone XIV. Questo il nome scelto dal cardinale statunitense Robert Francis Prevost, il primo Papa nordamericano. Chi è Robert Prevost, il nuovo Papa.

Il nuovo Papa è stato eletto al quarto scrutinio: sono oltre 150mila le persone arrivate a San Pietro per assistere alla fumata e al discorso di Leone XIV. Nelle sue prime parole dalla Basilica di San Pietro, ha voluto richiamare subito il tema della pace, ricorda le ultime parole di Papa Francesco: “Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa che costruisce i ponti e il dialogo con tutti coloro che hanno bisogno”. C’è bisogno di una pace “disarmata e disarmante”, ha affermato il nuovo Pontefice, che ricorda di essere “un figlio di Sant’Agostino”. La prima preghiera di Papa Prevost è stata inoltre, “per la pace del mondo”, ricordando che oggi è la Madonna di Pompei e ha recitato una Ave Maria con i fedeli in Piazza San Pietro.

Per quale squadra tifa il Papa – Eletto più velocemente di Bergoglio

Il 267° Papa è stato eletto più velocemente di quanto accadde nel 2013 a Jorge Mario Bergoglio che era stato eletto al quinto scrutinio, sempre nella seconda giornata del conclave.

Per chi tifa Papa Leone XIV

Il nuovo Pontefice è un appassionato di calcio, oltre ad essere anche un grande appassionato di tennis.

«Ho studiato con lui nel 1983 a Roma, era poco più grande di me, poi, più avanti, ho lavorato a suo fianco cinque anni nella casa generalizia di Roma – dice padre Giuseppe Pagano del Convento degli Agostiniani di Santo Spirito a Firenze -. È il primo di noi agostiniani eletto Papa. Lavorerà molto sulla Pace, viene da un cammino sincero di fede, di preghiera che non ha mai abbandonato, ci crede. Si muoverà molto sui conflitti, cercherà nuovi equilibri. L’ho sentito prima del Conclave, prenderà bene l’eredità di Francesco poi lancerà la Chiesa in avanti».

Padre Pagano attribuisce a Prevost doti umane importanti. «Con lui si stabilisce velocemente un rapporto di fiducia reciproca» e «quando abbiamo viaggiato insieme ci siamo pure divertiti, è una persona che vuole conoscere, si interessa alle cose, ha molti hobby, ama guidare la macchina, lo farebbe per ore, ama gli sport, nel calcio è un grande tifoso della Roma. L’ho sentito dopo la partita Roma-Fiorentina. Mi ha detto scherzando: “La vittoria della Roma è il primo miracolo di Francesco dopo la morte”».

Per quale squadra tifa il Papa, la storia di Papa Francesco

Dal canto suo, Papa Francesco ha unito ancora di più il mondo del calcio alla Chiesa essendo stato lui un grande tifoso della squadra argentina del San Lorenzo, di cui era uno storico socio. Inoltre, a cinque mesi dalla sua elezione si giocò una amichevole fra Italia e Argentina a Roma, vittoria dell’Albiceleste per 2-1, con le due selezioni che si recarono il giorno prima proprio in Vaticano per una udienza con il Papa. E in futuro ce ne sarà probabilmente un’altra a rendere omaggio a Francesco, come annunciato dallo stesso presidente della FIFA, Gianni Infantino.

