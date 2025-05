Fumata bianca: il nuovo Papa è Robert Prevost, si chiamerà Leone XIV

Fumata bianca dopo il conclave: è stato eletto il nuovo Papa. Il successore di Papa Francesco è lo statunitense Robert Prevost, che si chiamerà Leone XIV: è il primo nordamericano eletto alla guida della Chiesa Cattolica. Chi è Robert Prevost, il nuovo Papa.

Il nuovo Papa è stato eletto al quarto scrutinio: sono oltre 150mila le persone arrivate a San Pietro per assistere alla fumata e al discorso di Leone XIV. Nelle sue prime parole dalla Basilica di San Pietro, ha voluto richiamare subito il tema della pace, ricorda le ultime parole di Papa Francesco: “Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa che costruisce i ponti e il dialogo con tutti coloro che hanno bisogno”. C’è bisogno di una pace “disarmata e disarmante”, ha affermato il nuovo Pontefice, che ricorda di essere “un figlio di Sant’Agostino”. La prima preghiera di Papa Prevost è stata inoltre, “per la pace del mondo”, ricordando che oggi è la Madonna di Pompei e ha recitato una Ave Maria con i fedeli in Piazza San Pietro.

Chi è il nuovo Papa, eletto più velocemente di Bergoglio

Il 267° Papa è stato eletto più velocemente di quanto accadde nel 2013 a Jorge Mario Bergoglio che era stato eletto al quinto scrutinio, sempre nella seconda giornata del conclave. Dopo la fumata bianca e udito il suono delle campane a distesa tantissimi fedeli, cittadini o turisti che si trovavano nelle vie limitrofe si stanno muovendo verso piazza San Pietro.

Il flusso di persone è già in aumento pochi minuti dopo la fumata bianca. Nelle strade attorno all’area del Vaticano gruppi di persone si stanno affrettando correndo per raggiungere San Pietro. Il piano sicurezza prevede un doppio step di controlli per raggiungere la piazza: prima ai varchi di prefiltraggio e poi ai chek-point dotati di metal detector.