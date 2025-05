Chi è Robert Prevost, il nuovo Papa: si chiamerà Leone XIV

Chi è Robert Prevost, il nuovo Papa? Leone XIV, questo il nome del successore di Papa Francesco, eletto oggi al quarto scrutinio. Il 267° Papa è stato eletto più velocemente di quanto accadde nel 2013 a Jorge Mario Bergoglio che era stato eletto al quinto scrutinio, sempre nella seconda giornata del conclave. Dopo la fumata bianca e udito il suono delle campane a distesa tantissimi fedeli, cittadini o turisti che si trovavano nelle vie limitrofe si stanno muovendo verso piazza San Pietro.

Figura di spicco nella Chiesa cattolica contemporanea e primo Papa nordamericano, Robert Prevost è noto per il suo impegno come missionario e per il suo ruolo crescente nella Curia Romana. Nominato cardinale da Papa Francesco nel 2023, Prevost ha dedicato la sua vita alla missione religiosa e al servizio della Chiesa, con un focus particolare sull’America Latina e sulla selezione dei vescovi. Curiosa figura di “yankee latinoamericano”, è un agostiniano ed è stato molto vicino a Bergoglio. Ma chi è davvero Robert Prevost e quali sono le tappe più significative della sua carriera ecclesiastica?

Chi è Robert Prevost, le origini

Chi è nuovo Papa? Robert Prevost è nato a Chicago il 14 settembre 1955, da una famiglia con origini francesi, italiane e spagnole, tanto che parla fluentemente spagnolo, portoghese, italiano e francese. Ha completato gli studi universitari in matematica presso la Villanova University nel 1977, ma la sua vocazione religiosa lo ha portato a entrare nell’Ordine di Sant’Agostino (OSA) nello stesso anno. Dopo aver emesso i voti solenni nel 1981, è stato ordinato sacerdote nel 1982.

Il suo impegno nella formazione ecclesiastica lo ha portato a Roma, dove ha conseguito un licenziato e un dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum). Questi studi gli hanno fornito le basi per una carriera ecclesiastica ricca di ruoli di responsabilità.

Leone XIV e la missione in Perù

Nel 1985, Prevost si è trasferito in Perù per svolgere il suo servizio missionario. Inizialmente, ha ricoperto incarichi di responsabilità nella Prelatura Territoriale di Chulucanas, dove è stato anche cancelliere. In seguito, è stato nominato direttore del seminario di Trujillo. La sua dedizione al lavoro pastorale e alla formazione dei futuri sacerdoti è stata una delle chiavi del suo successo come missionario.

Nel 2015, Prevost è stato nominato amministratore apostolico della diocesi di Chiclayo in Perù, per poi diventare vescovo della stessa diocesi a novembre dello stesso anno. Durante il suo episcopato, ha lavorato intensamente per migliorare la vita della comunità cattolica locale e ha ricoperto anche ruoli importanti all’interno della Conferenza Episcopale Peruviana. Inoltre, è stato membro della Congregazione per il Clero e della Congregazione per i Vescovi, partecipando attivamente alle decisioni che riguardano la Chiesa universale.