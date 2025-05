Sarà Inter-Paris Saint Germain la finale di Monaco di Baviera del prossimo 31 maggio, che decreterà la vincitrice della Champions League 2024/25.

Si tratta della seconda finale in tre anni per i nerazzurri di Simone Inzaghi, mentre i francesi, guidati da Luis Enrique, arrivano all’ultimo atto della Champions per la seconda volta nella propria storia dopo quella raggiunta e persa nel 2019/20 contro il Bayern Monaco.

Per quanto riguarda l’Inter, la finale di Monaco di Baviera potrebbe regalare un altro traguardo molto importante per la società nerazzurra, a dimostrazione del grande lavoro svolto dalla squadra in questi ultimi anni in Europa. Infatti, la vittoria della Champions 2024/25 porterebbe con sé un altro prestigioso risultato, oltre al quarto titolo della storia nerazzurra e alla qualificazione al Mondiale per Club 2029.

Inter ranking UEFA – La classifica dalla prossima stagione

Un successo in finale garantirebbe all’Inter anche il sorpasso al Bayern Monaco nel ranking UEFA in vista della stagione 2025/26. I bavaresi – proiettandoci al via della prossima stagione – a si trovano attualmente al secondo posto, dietro al Real Madrid, ma verrebbero scavalcati dai nerazzurri qualora Lautaro Martinez e compagni riuscissero a battere il PSG.

Di seguito, il ranking attuale in vista della prossima stagione:

Real Madrid – 117,500 punti Bayern Monaco – 108,250 punti Inter – 107,250 punti Manchester City – 102,750 punti Liverpool – 101,500 punti PSG – 92,500 punti Bayer Leverkusen – 85,250 punti Borussia Dortmund – 84,750 punti Barcellona – 83,250 punti Roma – 80,500 punti

Al momento le due squadre sono divise solamente da un punto in vista del cambio di stagione, che eliminerà dal conteggio i punti ottenuti nel 2020/21 facendo partire il conteggio del ranking su base quinquennale proprio dall’annata 2021/22. In caso di pareggio nella finale con il PSG, e di conquista di un punto, ci sarebbe invece l’aggancio in classifica ai bavaresi.

In questo caso, l’Inter sarebbe comunque davanti al Bayern visto che ha collezionato più punti nell’ultima stagione calcolata, quella attuale, dove i nerazzurri hanno ottenuto ben 40,25 punti rispetto ai 27,25 dei bavaresi, eliminati ai quarti di finale proprio dai milanesi.

Inter ranking UEFA – La situazione delle italiane

Guardando solamente ai club italiani, oltre all’Inter in top 10 si trova anche la Roma, che ha ben figurato nelle coppe europee negli ultimi anni, tra Europa League e Conference League. In top 20 troviamo anche Atalanta e Milan, mentre la Juventus scende al 31° posto a causa dell’assenza dalle coppe europee nel 2023/24. Di seguito, la posizione di tutte le italiane: