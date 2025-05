RCS approva i dividendi: quanto incassa la holding di Cairo

L’assemblea odierna di RCS Mediagroup ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di un dividendo di euro 0,07 per azione, in linea con il 2023.

«Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato anche di proporre all’Assemblea una distribuzione di Euro 0,07 per azione», si legge nel comunicato di RCA. Urbano Cairo, patron e presidente del Torino, detiene, tramite Cairo Communication e UT Communications, il 60,7% del capitale di RCS Mediagroup, pari a 316.723.836 azioni su un capitale sociale complessivo di 521.864.957.

La holding del patron del club granata incasserà quindi circa 22,17 milioni di euro da RCS per l’anno 2024. Tuttavia, la stessa Cairo Communication non distribuirà dividendi a Urbano Cairo per il 2024, che quindi rimarranno nelle casse della holding.

Inoltre, è stato nominato per gli esercizi 2025-2026-2027 il Consiglio di Amministrazione composto in totale da 12 membri:

Urbano Cairo

Uberto Fornara

Marco Pompignoli

Stefano Simontacchi

Stefania Petruccioli

Federica Calmi

Benedetta Corazza

Laura Gualtieri

Queste personalità sono state elette dalla lista di maggioranza presentata da Cairo Communication spa, titolare di una partecipazione pari al 59,693% del capitale ordinario. Mentre sono stati eletti dalla lista di minoranza presentata DDV Partecipazioni srl in nome e per conto di Mediobanca–Banca di Credito Finanziario spa, Unipol Assicurazioni spa, Unipol Finance spa e Pirelli & C. spa titolari complessivamente di una partecipazione rappresentativa del 23,792% del capitale ordinario, i seguenti componenti:

Diego Della Valle

Marco Tronchetti Provera

Carlo Cimbri

Veronica Gava

Urbano Cairo è stato nominato presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinato in 400.000 euro il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione e salvo gli eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche che dovessero essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Sono stati autorizzati i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società al proseguimento delle attività in concorrenza indicate nei rispettivi curriculum vitae così come trasmessi alla Società all’atto della presentazione delle liste e disponibili sul sito internet della Società. L’assemblea ha approvato, previa revoca della precedente delibera assembleare, la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell’assemblea, ha confermato Urbano Cairo nella carica di amministratore delegato e conferito al medesimo i poteri gestori. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì adottato delibere in materia di corporate governance, nominando il Consigliere Indipendente Federica Calmi quale Lead Independent Director.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti del Comitato Remunerazione e Nomine i consiglieri Federica Calmi (presidente), Benedetta Corazza e Laura Gualtieri. Quali componenti del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità i Consiglieri Benedetta Corazza (presidente), Stefania Petruccioli e Veronica Gava.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato nelle funzioni di amministratore incaricato dell’istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi l’amministratore esecutivo Marco Pompignoli.