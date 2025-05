La Conference League si prepara all’atto conclusivo della quarta edizione della sua storia, la prima con il nuovo format previsto dalla UEFA per tutte le coppe. Nonostante si tratti della terza competizione per club della UEFA, migliaia di tifosi si chiedono dove si gioca finale Conference League e quando sarà possibile vivere lo spettacolo dal vivo o in TV. In questo articolo ti diamo tutte le risposte aggiornate sull’edizione 2025.

Dove si gioca finale Conference League: il luogo dell’ultimo atto

La finale della UEFA Conference League 2024/25 si giocherà a Wrocław, in Polonia, presso il moderno Stadion Wrocław, uno degli impianti sportivi più affascinanti e funzionali dell’Europa centrale. Questo evento rappresenta un’opportunità unica sia per la città che per i tifosi europei, confermando l’interesse crescente verso la terza competizione continentale per club organizzata dalla UEFA.

L’albo d’oro e le sedi delle finali di Conference League

2022: Roma – Arena Kombetare, Tirana

Roma – Arena Kombetare, Tirana 2023: West Ham – Eden Arena, Praga

West Ham – Eden Arena, Praga 2024: Olympiacos – Stadio Agia Sophia, Aten



Come detto, per il 2025, l’UEFA ha scelto come sede della finale lo Stadion Wrocław. Inaugurato nel 2011 in vista degli Europei del 2012, ha una capienza di circa 45.000 posti e ospita regolarmente le partite dello Śląsk Wrocław, squadra della Ekstraklasa, la massima serie del campionato polacco. L’impianto è noto per la sua struttura moderna e per l’illuminazione LED colorata che caratterizza la facciata esterna, rendendolo un’icona architettonica della città.

La scelta di Wrocław come sede della finale della UEFA Conference League 2024/25 premia l’efficienza organizzativa della Polonia negli eventi sportivi internazionali e rappresenta una nuova vetrina per il turismo sportivo. I tifosi che decideranno di seguire l’evento avranno l’occasione di visitare una città ricca di storia, cultura e attrazioni turistiche, come la Piazza del Mercato (Rynek), il quartiere dell’Università e le famose statue dei nani disseminate per le vie del centro.

Dove si gioca finale Conference League? Data, orario e luogo ufficiale della finale

Oltre a sapere dove si gioca finale Conference League, è fondamentale conoscere la data e l’orario dell’evento. L’appuntamento è fissato per mercoledì 28 maggio 2025 allo Stadion Wrocław di Wrocław, in Polonia. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00, con diretta seguita da tantissimi spettatori e come antipasto della finale di Champions League.