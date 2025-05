Conference, la Fiorentina punta la finale: quanto vale qualificarsi

La Fiorentina è riuscita per il terzo anno consecutivo a centrare le semifinali di Conference League. E dopo la gara di andata contro il Betis, persa con il risultato di 2-1, gli uomini di Raffaele Palladino proveranno a ribaltare la situazione al Franchi, cercando così di conquistare la terza finale consecutiva nella manifestazione.

Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso alle semifinali della terza manifestazione UEFA rappresenta un’importante occasione anche sul fronte economico. Infatti, l’approdo alle semifinali, grazie al nuovo format della Conference League, ha già portato un bonus di 2,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 2 milioni della passata stagione.

Fiorentina ricavi Conference League – Le cifre per i viola

La Fiorentina cerca la terza finale consecutiva nella terza competizione UEFA e visto come è strutturato il tabellone di quest’anno, con il Chelsea dall’altra parte, è un obiettivo alla portata per Mandragora e compagni. Ma ora sul percorso della viola c’è forse l’ostacolo più ostico fin qui da affrontare, il Betis.

La società viola, fino a questo punto, ha incassato dalla UEFA per la sua partecipazione di quest’anno alla Conference League poco più di 17,7 milioni di euro, secondo le stime di Calcio e Finanza. La stagione scorsa, conclusa come detto con la finale di Conference, ha portato come ricavi da competizione europea una cifra totale di 16,23 milioni, cifra che è già stata quindi superata.

Ai 17,7 milioni di euro già incassati si potrebbero ora aggiungere i 4 milioni di euro di bonus ulteriori per l’eventuale approdo in finale che permetterebbe alla società di Commisso di toccare quasi 22 milioni di euro. Cifre a cui vanno aggiunti i ricavi da botteghino per le partite che la Fiorentina ha già disputato al Franchi, a cui si aggiungerà anche la gara delle semifinali di ritorno contro il Betis in programma questa sera.