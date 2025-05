Quando saranno disponibili i biglietti finale Conference League 2025? La vendita dei biglietti per le finali delle competizioni UEFA per club maschili è iniziata esclusivamente sul sito della Federcalcio europea ed è proseguita fino alle ore 11:00 (ora italiana) dell’11 aprile. Si è trattato, tuttavia, di una fase dedicata al pubblico generico e non riguarda quindi i tagliandi riservati alle squadre che saranno protagonisti nella finale che andrà in scena il prossimo 28 maggio.

I biglietti disponibili nella categoria più accessibile, denominata “Fans First”, saranno riservati esclusivamente ai tifosi dei club che disputeranno le tre finali maschili. Questa iniziativa, ormai consolidata, evidenzia l’impegno della UEFA nel collaborare con club europei e organizzazioni di tifosi per garantire che i principali eventi del calcio europeo rimangano accessibili e a prezzi equi.

Per chi vuole sapere come acquistare biglietti finale Conference League, il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste è gestito direttamente con i club coinvolti. I restanti biglietti sono destinati alla struttura organizzativa locale, alle federazioni nazionali membri della UEFA, ai partner commerciali, ai broadcaster e alla UEFA stessa.

Biglietti finale Conference League 2025, tutti i dettagli

Per quanto riguarda la Conference League, la finale si disputerà il 28 maggio alle ore 21:00 al Wrocław Stadium di Breslavia, Polonia. Il totale dei biglietti disponibili per tifosi e pubblico generale sarà di 35.000 su 41.300. Le due squadre finaliste riceveranno 12.500 biglietti ciascuna. I rimanenti saranno venduti sul sito della UEFA. Ogni richiedente potrà acquistare fino a quattro biglietti nella categoria di prezzo assegnata.

Di seguito, i prezzi dei biglietti finale Conference League 2025:

Fans First (riservati ai tifosi delle squadre): €25

Categoria 3: €45

Categoria 2: €140

Categoria 1: €190

I biglietti per spettatori disabili costano €25 e includono un biglietto omaggio per un accompagnatore.

Finale Conference League, la consegna dei biglietti

I biglietti finale Conference League 2025 (con riferimento a quelli per il pubblico generico venduti dalla UEFA) saranno distribuiti tramite l’app ufficiale UEFA Mobile Tickets, disponibile gratuitamente per Android e iPhone. Con l’app è possibile scaricare, trasferire, conservare o assegnare un biglietto a un ospite in qualsiasi momento. La sezione FAQ dell’app contiene video tutorial su come utilizzare i biglietti digitali.

I biglietti per le finali delle competizioni UEFA 2025 sono venduti secondo termini e condizioni rigorosi, che vietano la rivendita o il trasferimento non autorizzati e invalidano qualsiasi biglietto acquistato o utilizzato in violazione delle regole. UEFA farà rispettare attivamente tali disposizioni. Le richieste online saranno verificate con le autorità competenti per impedire l’acquisto di biglietti da parte di soggetti banditi dagli stadi.

Conference League, le informazioni per i biglietti della finale

Per i tifosi dei singoli club, ci sarà ancora da attendere fino a comunicazioni ufficiali delle società. Lo spiega la stessa UEFA, nelle FAQ legate alla vendita dei biglietti.

«Sono un membro del fan club di una delle squadre finaliste e vorrei acquistare i biglietti. Cosa devo fare? I membri dei fan club delle squadre che giocano la finale devono contattare il proprio club calcistico per ricevere informazioni sulla vendita dei biglietti», spiega infatti la UEFA.