Nel corso dell’Assemblea di Lega Serie A, svoltasi in videoconferenza, dove l’amministratore delegato Luigi De Siervo ha annunciato che anche la prossima Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita, è spuntata l’ipotesi che una partita del massimo campionato 2025/26 si giochi all’estero.

In attesa che la FIFA cambi il proprio regolamento, che al momento vieta che una singola gara di una competizione nazionale si giochi in un paese straniero, alcune delle leghe più prestigiose in Europa stanno valutando sempre di più di esportare la propria competizione all’estero, con Liga in prima fila.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, l’AD De Siervo ha riferito ai club di Serie A che è arrivata un’offerta dall’Australia per ospitare una gara di campionato. Una ipotesi che potrebbe trovare la sponda anche di Milano-Cortina 2026, la cui cerimonia inaugurale si terrà a San Siro ed è per questo che l’impianto avrà bisogno di lavori di ristrutturazione dal 10 gennaio all’8 febbraio.

Proprio in quel periodo, quindi, lo stadio Meazza non potrebbe ospitare Inter o Milan, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale con i club che stanno valutando insieme al Comune di Milano tutte le alternative compresa quella di giocare in un San Siro a capienza limitata visto che non ci sono impianti abbastanza grandi nelle vicinanze.

Ed è qui che si inserisce l’offerta dall’Australia. Andare a giocare all’estero una sfida di campionato che si dovrebbe giocare a San Siro potrebbe essere una grande vetrina per il calcio italiano in generale. Al momento, se dall’Inter sembrano abbastanza freddi su questa ipotesi, anche per una questione di calendario abbastanza intasato, dal Milan pare filtrare tutt’altro sentimento, vista anche la sensibilità di società e proprietà verso un’internalizzazione del calcio italiano.

Ma prima, come detto in precedenza, serve un cambio delle norme FIFA sulla possibilità di giocare le competizioni nazionali all’estero. Bisognerà verificare i tempi, visto che il massimo organo del calcio mondiale ha raggiunto un accordo extragiudiziale con Relevent Sports per modificare il proprio regolamento a riguardo.