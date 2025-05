Paris FC promosso in Ligue 1: Arnault e Red Bull pronti a sfidare il PSG

È bastato un pareggio al Paris FC per centrare la promozione in Ligue 1 con una giornata di anticipo. Dopo il Lorient anche la società della capitale guadagna la possibilità di disputare il massimo campionato francese nella stagione 2025/26.

Una prima volta storica per il club francese, visto che l’ultima partecipazione alla massima categoria è avvenuta ancora quando non si chiamava Ligue 1 (il cambio denominazione da Division 1 è avvenuto nel 2002) e che apre nuove prospettive per la società che a fine 2024 è passato sotto il controllo della famiglia Arnault, una delle più ricche del mondo, e del colosso Red Bull.

La promozione in Ligue 1 del Paris FC, oltre a dotare anche Parigi di un vero e proprio derby, porterà come diretta conseguenza l’inizio di una battaglia a suon di milioni con il Paris Saint-Germain, fresco vincitore del campionato e approdato in semifinale di Champions League dove ha vinto la gara di andata in casa dell’Arsenal.

Un confronto che promette scintille fra il colosso del calcio francese, vincitore di ben 11 titoli negli ultimi 13 campionati, e quella che si può definire la nuova cenerentola, ma che alle spalle può contare su una potenza di fuoco notevole grazie ai sue colossi presenti nell’azionariato del club della capitale. Parigi è pronta a prendersi la scena del calcio francese e non solo rilanciando anche le sorti della Ligue 1.