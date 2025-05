Torino, spavento per Vanoli: calo di pressione durante la sfida contro il Venezia

Uno spavento, per fortuna breve e senza conseguenze, quello che ha vissuto Paolo Vanoli e l’ambiente Torino, durante la ripresa della sfida contro il Venezia di ieri sera all’Olimpico Grande Torino.

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, il tecnico granata, poco prima del gol del pareggio su rigore di Vlasic, è caduto a terra facendo scattare i rapidi soccorsi e ammutolendo di fatto tutto lo stadio. Come detto non ci sono state conseguenze con Vanoli che si è rimesso subito in piedi in autonomia e a concluso la partita regolarmente in panchina, anche se seduto senza spingere la sua squadra anche fisicamente come è abituato.

Nel rialzarsi Vanoli è stato accolto dall’abbraccio d’affetto di Maripan, presente in panchina e fra i primi a soccorrere il proprio tecnico. Il difensore granata ha dato anche un bacio sul viso a Vanoli, che ha subito sorriso rasserenando tutti in panchina, i presenti allo stadio e anche chi stava guardando la partita in televisione. Subito dopo anche Eusebio Di Francesco è andato nella panchina del Torino per abbracciare il collega. E lo stadio ha fatto partire il coro «Paolo Vanoli, Paolo Vanoli, Paolo Vanoli».

Un calo di pressione è la causa del piccolo malore riportato da Vanoli che potrebbe essere stato scatenato dalla lunga sfuriata fatta ai propri calciatori durante l’intervallo per una partita che non stava andando come il tecnico, e i tifosi del Torino, avrebbero valuto.

Alla fine della partita, Vanoli è stato sottoposto ad esami nell’area medica all’interno dello stadio, tra i quali un elettrocardiogramma, che hanno dato esito negativo. «Il mister sta molto meglio, è tutto ok», ha dichiarato a fine partita il vice-allenatore Godinho.

Negli spogliatoi, dopo il triplice fischio, si è precipitato anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, per sincerarsi della situazione del proprio allenatore che ha lasciato lo stadio in buone condizioni. Anche Cairo ha voluto poi tranquillizzare tutti: «Il mister sta bene. Ha solo avuto un calo di pressione causato dal fatto che si è alzato di scatto dalla panchina».