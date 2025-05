Supercoppa in Arabia, l'Inter valuta di non partecipare: rischia una sanzione

Nella giornata di ieri la Lega Serie A ha ufficializzato che anche la prossima Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita con la formula delle Final Four. Una scelta che ha però già trovato un certo malumore.

Infatti, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere delle Sera, dall’Inter è emerso un certo fastidio per questa scelta visto che, come sembra ormai certo, i nerazzurri dovranno partecipare alla competizione che prevede un viaggio abbastanza lungo per giocare almeno una partita, fino a un massimo di due fra semifinale e finalissima.

Se ancora non si è deciso il periodo in cui si giocherà la Supercoppa, con due ipotesi sul tavolo legate paradossalmente al prossimo futuro sportivo dell’Inter, nel corso dell’Assemblea di Lega di ieri, l’avvocato dei nerazzurri Angelo Capellini, ha fatto presente che il club si riserva di partecipare alla manifestazione in cui gareggeranno sicuramente Bologna e Milan, con il Napoli che attende solamente l’aritmetica per chiudere nei primi due posti in campionato.

Il malumore nerazzurro deriva dal calendario sempre più fitto di partite, che vedrà l’Inter partecipare al Mondiale per Club questa estate e potrebbe vedere la squadra di Inzaghi protagonista a inizio dicembre 2025 della Coppa Intercontinentale FIFA (ex Mondiale per Club annuale) in caso di vittoria quest’anno della Champions League, a cui parteciperà quasi sicuramente anche la prossima stagione. Aggiungere due partite, per giunta in Arabia Saudita, non viene considerata certo una scelta opportuna dalla società milanese.

Certo, un rifiuto da parte dell’Inter a partecipare alla Supercoppa Italia in Arabia non sarebbe di certo un grande biglietto da visita per la Lega Serie A che vede garantiti tramite questo accordo con la federcalcio medio-orientale ben 23 milioni di euro ogni volta che il torneo si disputa nel paese del Golfo.

Se alla fine la società nerazzurra rinuncerà alla Supercoppa, oltre che a individuare una squadra alternativa, la Lega applicherà una sanzione, come risarcimento, per non aver rispettato un obbligo definito dal regolamento. Dalla prospettiva dell’Inter, una gara secca, anche in Arabia, sarebbe stata una soluzione migliore in un’epoca in cui il calendario internazionale delle partite è ormai saturo.