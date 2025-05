Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: spunta l'ipotesi di giocarla a dicembre

Nella giornata di ieri la Lega Serie A ha confermato ufficialmente che anche la prossima Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita. Il paese medio-orientale ospiterà così la terza edizione consecutiva.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, anche per la prossima edizione del torneo si è scelto di mantenere il format Final Four con Bologna e Milan certe di parteciparvi, vista la finale di Coppa Italia conquistata dalle due squadre, con Napoli e Inter che potrebbero a breve chiudere i conti per i primi due posti della Serie A che garantiscono di volare in Medio Oriente.

Ma quando? Se è certo che si giocherà in Arabia Saudita, che dopo la prossima edizione ne dovrà ospitare ancora una entro il 2028 a venire come previsto dal contratto stipulato con la Lega Serie A, non sono ancora ufficiali le date e lo stadio in cui si giocheranno semifinali e finalissima della Supercoppa italiana 2025.

In questo momento, sono due le ipotesi sul tavolo: mantenere le sfide a inizio gennaio, come successo per le due scorse edizioni, o anticipare il torneo a dicembre, prima di Natale. Ma in quel periodo è prevista la Coppa Intercontinentale FIFA (ex Mondiale per Club) e con l’Inter in semifinale di Champions League ogni valutazione è stata spostata ala fine di questa stagione o all’inizio della prossima. Ovviamente, qualora i nerazzurri di Simone Inzaghi diventassero campioni d’Europa, e quindi si qualificassero per l’Intercontinentale, tornerebbe favorita l’ipotesi di giocare la Supercoppa italiana a inizio gennaio.