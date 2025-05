Caso Joao Mario, l'Inter vince anche al TAS: niente risarcimento da 30 mln allo Sporting

L’Inter vince anche al Tas di Losanna nel contenzioso che la vede contrapposta allo Sporting Lisbona nel caso riguardante l’approdo di Joao Mario al Benfica, rivale storica del club biancoverde.

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, questo procedimento segue la sentenza della FIFA di quasi due anni fa che ha stabilito come la società nerazzurra non debba riconoscere i 30 milioni di euro richiesti dallo Sporting come risarcimento per aver violato la clausola che impediva al club di cedere Joao Mario al Benfica.

Come noto, nel 2016 la società nerazzurra ha acquistato Joao Mario dallo Sporting per circa 40 milioni di euro per poi risolvere il contratto nel luglio 2021 dopo una serie di prestiti e una esperienza all’Inter costellata più da ombre che da luci. In quella estate, il trequartista classe 1993 passa al Benfica a parametro zero.

Proprio questo trasferimento ai rivali di sempre fa imbestialire lo Sporting che se la prende con l’Inter per non aver rispettato la clausola presente nei documenti firmati nel 2016 che fecero passare Joao Mario dai portoghesi ai nerazzurri.

Clasuola che però, come dichiarato prima dalla FIFA e ora dal TAS di Losanna, non era più valida, visto che nel 2021 come detto ci fu la risoluzione consensuale dell’accordo fra Joao Mario e l’Inter e quindi il calciatore era libero di firmare per qualsiasi club, essendo lui a parametro zero, mentre l’Inter non aveva alcuna responsabilità sulla scelta del calciatore che quindi non è in alcun modo appellabile dallo Sporting.

Ora lo Sporting potrebbe portare avanti le sue richieste in altre sedi competenti, ma al momento sembra che il club portoghese possa decidere di interrompere qui la sua richiesta di risarcimento.