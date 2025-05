Guardiola: «Quando il contratto con il Manchester City scadrà, mi fermerò»

Pep Guardiola ha intenzione di prendersi una pausa quando lascerà il Manchester City e afferma di non essere sicuro se in futuro tornerà ad allenare. Il contratto di Guardiola era in scadenza alla fine di questa stagione, ma lo scorso novembre ha firmato un prolungamento che lo terrà legato al club fino a giugno 2027, completando così oltre un decennio alla guida della squadra.

Anche se l’accordo ha messo fine a ogni dubbio sul suo futuro immediato, Guardiola non ha ancora deciso se vorrà continuare ad allenare tra due anni. «Dopo il mio contratto con il City, mi fermerò. Ne sono sicuro. Non so se mi ritirerò, ma mi prenderò una pausa», ha detto Guardiola a ESPN Brasil, parlando in vista della partita casalinga di Premier League contro il Wolverhampton.

«Come voglio essere ricordato, non lo so. Voglio che le persone mi ricordino come preferiscono. Tutti gli allenatori vogliono vincere per lasciare un lavoro memorabile, ma credo che i tifosi di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City si siano divertiti a guardare le mie squadre giocare», ha aggiunto l’allenatore parlando dei suoi trascorsi.

«Non penso che si debba vivere pensando a come verremo ricordati. Quando moriamo, le nostre famiglie piangono per due o tre giorni e poi è finita, veniamo dimenticati. Nelle carriere degli allenatori ci sono cose buone e cattive, l’importante è che le cose buone vengano ricordate più a lungo», ha aggiunto ancora il tecnico spagnolo.

«Ti dirò che la cosa più importante non è ciò che la gente pensa di te. In fin dei conti, le nostre vite da calciatori sono state molto buone. Ci sono nuove sfide come allenatori. Non so cosa accadrà in futuro e alla fine non importa», ha concluso Guardiola.