Inter, l'esito degli esami per Lautaro Martinez: elongazione ai flessori

Esami clinici e strumentali per Lautaro Martinez questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante argentino – uscito durante la sfida contro il Barcellona – elongazione ai flessori della coscia sinistra. «Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno», si legge nella nota ufficiale del club nerazzurro.

Difficile la presenza del calciatore nella semifinale di ritorno della UEFA Champions League contro i catalani, anche se l’argentino farà di tutto per provare a esserci. Casi simili in questa stagione hanno riguardato il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu (rimasto fermo tre settimane circa) e l’attaccante del Milan Rafael Leao (rimasto ai box per poco più di due settimane).