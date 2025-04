San Siro, domani scade il bando per l’acquisto: Inter e Milan alla finestra

Scadrà domani, mercoledì 30 aprile, il bando pubblico lanciato dal Comune di Milano per l’acquisto dello stadio Giuseppe Meazza e delle sue aree circostanti. Pubblicato alla fine di marzo, l’avviso pubblico aveva l’obiettivo di consentire a eventuali player interessati – oltre a Inter e Milan – di presentare offerte per rilevare la struttura e le sue aree limitrofe.

Nel dettaglio, l’obiettivo era quello di verificare l’esistenza di eventuali proposte migliorative (considerando la valutazione di 197 milioni di euro fatta dall’Agenzia delle Entrate) rispetto alla proposta presentata da Inter e Milan lo scorso 11 marzo, per la rigenerazione dell’ambito San Siro, la costruzione di un nuovo stadio, la rifunzionalizzazione dell’attuale impianto e lo sviluppo di uno scenario di riqualificazione.

Il bando resterà aperto alla raccolta delle eventuali domande di partecipazione fino alle ore 23.59 di domani, 30 aprile 2025. Difficile ipotizzare proposte diverse da quella dei due club milanesi. L’unica voce che si è levata di recente dal coro è quella di Claudio Trotta, promoter di concerti e fondatore di Barley Arts, che aveva detto di aspettarsi «almeno 120 giorni» di tempo dal bando, «il minimo per elaborare un piano serio, strutturato e sostenibile. Non è stato così».

Nel frattempo, ad avviso pubblico ancora aperto, è stata avviata una conferenza preliminare dei servizi, per raccogliere entro il 20 maggio i pareri circa la proposta di Milan e Inter di diversi dipartimenti e aree del Comune di Milano e di altri enti invitati a presentare parere, tra questi la Regione Lombardia, la Città metropolitana, Coni, Arpa.

Se alla scadenza del bando ci saranno nuove proposte, il Comune le valuterà, altrimenti si procederà con l’iter per la cessione di impianto e aree circostanti a Inter e Milan. La proposta dei due club, come emerso dalla delibera della Giunta comunale a marzo di quest’anno, «è sospensivamente condizionata alla positiva valutazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) da parte della Conferenza di Servizi Preliminare e “alla conseguente conferma della dichiarazione di pubblico interesse entro e non oltre il 30 giugno 2025”, con la previsione dell’impegno a stipulare l’atto di acquisto entro il 31 luglio 2025».

Insomma, la dichiarazione di interesse pubblico sarà fondamentale per proseguire nell’iter, ma l’importante sarà comunque perfezionare l’acquisto di stadio e aree limitrofe entro il mese di ottobre, prima della data – fissata all’11 novembre 2025 – che farebbe scattare il famigerato vincolo sul secondo anello del Meazza.