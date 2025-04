Domani, mercoledì 30 aprile, si terrà l’assemblea degli azionisti della Sampdoria che dovrà approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024. Un resoconto economico-finanziario in forte perdita per un totale di 40,6 milioni di euro, circa 11 milioni in più rispetto ai 29,8 milioni del 2023, ma in cui non mancano i segni positivi soprattutto per quanto riguarda la situazione debitoria del club blucerchiato.

Situazione in miglioramento, grazie soprattutto alla ristrutturazione del debito e al fatto che tutte le quote in mano a Massimo Ferrero sono state rilevate dalla capogruppo Gestio Lux, il cui azionista di maggioranza con il 58% è Joseph Tey, mentre il restante 42% è ancora in capo a Gestio Capital di Matteo Manfredi, presidente e membro del Consiglio di Amministrazione che conta come membri anche Raffaele Fiorella e Maheta Molango.

Nel dettaglio, a fine giugno saranno ben 105 i milioni di euro immessi nella società da parte di Joseph Tey. I capitali versati dall’imprenditore di Singapore non sono stati però utilizzati tutti per le finanze del club. Infatti, parte dei 105 milioni sono stati usati per completare il nuovo centro sportivo del Mugnaini, che sarà a disposizione di prima squadra e giovanili, ultimare la nuova sede di Bogliasco, il restyling di Sampcity, saldare gli impegni presi con gli Accordi di Ristrutturazione (circa 30 milioni) e ulteriori debiti della precedente gestione (circa 49 milioni).

Inoltre, Tey ha già garantito ulteriore disponibilità finanziaria fino a 15 milioni di euro entro il prossimo giugno, a dimostrazione della continuità e della profondità del supporto economico. Nonostante il rischio concreto di una nuova retrocessione, sulla carta il progetto di rilancio blucerchiato non sembrerebbe essere in discussione.