Juve, Yildiz squalificato per due giornate: salta le sfide contro Bologna e Lazio

Costa caro l’espulsione, dopo il controllo VAR, a Kenan Yildiz, rimediata nel primo tempo della sfida contro il Monza.

Il fantasista turco della Juventus è stato squalificato per due turni dal Giudice Sportivo a cui si aggiungono una ammenda da 10mila euro. Yildiz non sarà quindi a disposizione di Igor Tudor per le sfide chiave in ottica qualificazione in Champions League contro Bologna e Lazio.

Nel comunicato del Giudice Sportivo è riportato come Yildiz sia stato squalificato per due giornate «per avere, al 46 del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria».

Una giornata di stop, invece, per Grassi ed Henderson (Empoli), Ranieri (Fiorentina), Carboni (Monza), Lazaro (Torino), Ehizibue e Payero (Udinese), Coppola e Ghilardi (Verona). Tra le società, ammende ad Atalanta (6.000 euro), Venezia (4.000 euro), Verona e Napoli (2.500 euro).