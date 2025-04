Ufficiale, la Serie C introdurrà il Salary Cap a partire dal 2025/26

Si è tenuta quest’oggi a Firenze l’assemblea di Lega Pro, a cui hanno preso parte le società di Serie C.

L’argomento centrale della riunione, aperta dall’intervento del Presidente della Lega Pro, Matteo Marani, è stato il Salary Cap, che verrà adottato dalla prossima stagione sportiva in via sperimentale, mentre in via definitiva da quella 2026-27.

Inoltre, durante l’incontro sono stati accolti gli emendamenti al Codice di autoregolamentazione, mentre sono stati illustrati i criteri applicativi della Riforma Zola e le procedure di ammissione al campionato.

Tornando al Salary Cap, questa misura era stata auspicata e preannunciata da Marani lo scorso aprile. «Il salary cap è una delle proposte che ho fatto per il nuovo mandato, oggi ho fatto il primo consiglio direttivo in cui abbiamo introdotto il tema, nelle prossime settimane faremo dei tavoli di lavoro permanenti proprio su questo, vorremmo riuscire ad arrivare a metterlo nella stagione prossima, quindi 2025/2026, dobbiamo modellarlo e capire anche in base a quali sono i modelli in giro per l’Europa, ce ne sono alcuni funzionanti e validi. In generale bisogna mettere il controllo ai costi, perché altrimenti il calcio implode. Con la finanza non a posto non si può fare calcio», aveva dichiarato il presidente della Serie C.