Dopo la decisione di recuperare la giornata numero 34 in coda alla stagione regolare, turno non disputato a Pasquetta per la morte di Papa Francesco, la Lega Serie B ha comunicato le date in cui si svolgeranno playoff e playout che per forza di cose sono stati posticipati.

A quattro giornate dal termine ci sono da attendere praticamente quasi tutti i verdetti, al momento solamente il Sassuolo non ha più nulla da chiedere a questo campionato vista la promozione in Serie A centrata la scorsa settimana. Tutte le altre, almeno matematicamente, lottano ancora per qualche obiettivo.

Attendendo il Pisa di Filippo Inzaghi, ormai a un passo dalla promozione diretta in Serie A, la terza e ultima squadra che salirà nella massima serie italiana sarà determinata dai playoff, che si giocheranno come al solito in forma allargata e comprenderanno le squadre dal terzo all’ottavo posto, con terza e quarta che salteranno un turno.

Di seguito, le date comunicate dalla Lega di Serie B per i playoff:

Turno preliminare (gara secca):

Sabato 17 maggio 2025 – (6a vs 7a)

Sabato 17 maggio 2025 – (5a vs 8a)