San Siro, quando scatterebbe il vincolo sul secondo anello? La data ufficiale

Nella serata di ieri, la Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera di «Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività conseguenti alla proposta per l’acquisto del Compendio immobiliare “Ambito GFU San Siro” comprensivo dello Stadio “Giuseppe Meazza” congiuntamente presentata, ai sensi dell’art. 4, comma 13, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, in data 11 marzo 2025 dalle società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A.».

Si tratta dell’atto che consente al Comune di Milano, una volta ricevuta la proposta depositata dai due club, di dar seguito all’iter amministrativo con i necessari atti. Nel dettaglio, si prevede di costituire un Gruppo di Lavoro interdirezionale e di avviare la Conferenza dei servizi per valutare gli aspetti tecnici della proposta e verificarne la coerenza con la Delibera di Giunta del gennaio 2023, approvata in seguito all’ordine del giorno del Consiglio comunale di dicembre 2022 e agli esiti del dibattito pubblico che si tenne all’epoca.

All’interno della delibera – consultata da Calcio e Finanza – ci sono dei passaggi interessanti sul tema del vincolo sul secondo anello dello stadio Giuseppe Meazza, l’ostacolo che bloccò il progetto studiato da Inter e Milan nel 2019. Vincolo che verrebbe “superato” con l’acquisto dello stadio e delle aree circostanti, sulla base degli accordi con la soprintendenza che prevedono la permanenza di una parte della Curva Sud, un pezzo di tribuna e parte della torre elicoidale che dà sugli spazi dell’ex Trotto.

E’ noto che il vincolo sarebbe eventualmente scattato al compimento dei 70 anni di età del secondo anello, ma dalla delibera della Giunta comunale emerge una data ben definita. «L’eventuale provvedimento istitutivo del vincolo potrà essere emesso solo quando maturerà il requisito legale di vetustà di settant’anni richiesto dagli artt. 10 e 13 del D. Lgs. 42/04 e comunque non prima del 10.11.2025».

In ogni caso, Inter e Milan dovrebbero concludere l’operazione ben prima del prossimo 10 novembre. Se tutto procederà per il verso giusto, la dichiarazione di pubblico interesse è attesa entro la fine di giugno, on la previsione dell’impegno a stipulare l’atto di acquisto entro il 31 luglio 2025.