Kering cerca soci per il palazzo di via Monte Napoleone a Milano

Il gigante del lusso Kering, guidato dal patron del Rennes François-Henri Pinault, dopo aver ceduto il 60% di tre immobili nelle prestigiose Place Vendôme e Avenue Montaigne a Parigi incassando 837 milioni dal fondo Ardian, ora sta cercando un partner nella società proprietaria di un palazzo in via Monte Napoleone 8 nel centralissimo quadrilatero della moda di Milano.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, Kering sta valutando, insieme a delle banche d’affari, un’operazione simile a quella di Parigi, anche per New York. Nel dettaglio, il gruppo che detiene il controllo di marchi come Gucci e Yves Saint Laurent ha acquisito l’edificio di via Monte Napoleone per 1,3 miliardi meno di un anno fa da Blackstone, realizzando il più grande investimento su un singolo edificio nella storia d’Italia, che ha portato a un’immediata rivalutazione di tutte le proprietà di via Monte Napoleone.

Un trend che è stato in crescita in questi ultimi anni e che ha visto un aumento degli affitti del 30%. Il palazzo in questione ospita tra gli altri Cova, Prada, una grande boutique di Yves Saint Laurent e gli orologi di Le Coultre. Alcuni di questi marchi non sono parte del gruppo e, secondo quanto riferito da fonti, Kering sta rinegoziando alcuni contratti cercando di portare in quell’edificio i suoi brand.

È il caso della pasticceria Cova che potrebbe così trasferirsi qualche metro più in là, verso via Bagutta e al suo posto potrebbe aprire il negozio Gucci di via Monte Napoleone ora in affitto da un altro proprietario. Una strategia che sembra essere l’inizio di una sfida di vetrine con i concorrenti Fendi e Louis Vuitton, del gruppo guidato da Bernard Arnault, co-proprietario insieme a Red Bull del Paris FC.

L’eventuale apertura a un investitore a Milano rientra nel piano di Kering per valorizzare i suoi immobili e fare emergere sul mercato la loro performance finanziaria. Oltre che, naturalmente, per fare cassa in un momento complesso per il lusso e per Kering che nell’ultimo anno ha perso in Borsa di Parigi il 48% della sua capitalizzazione, che si attesta ora intorno ai 2,2 miliardi di euro. In questo quadro, a fine gennaio, la holding di Pinault ha venduto i due outlet di lusso a Firenze e Sanremo al gruppo Usa Simon incassando 350 milioni.