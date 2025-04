Serie C, il regolamento playout 2024/25: Milan senza Camarda e Jimenez

La Lega Pro ha pubblicato ufficialmente il calendario con le sfide di andata e di ritorno valide per i playout del campionato di Serie C 2024/25. Doppi confronti che vedranno impegnato anche Milan Futuro, la formazione Under 23 del club rossonero, che non è riuscita a conquistare la salvezza diretta e si giocherà la permanenza nella categoria contro la Spal.

Serie C regolamento playout – Chi mantiene la categoria

Ma cosa prevede il regolamento dei playout di Serie C? Il duello per non retrocedere si giocherà su due sfide di andata e ritorno. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, per determinare la società vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincitrice la società in migliore posizione di classifica al termine della regular season.

Le società che risultano perdenti retrocederanno al Campionato di Serie D. Nel caso del confronto tra Milan Futuro e Spal, i rossoneri sono arrivati alle spalle degli estensi in classifica, motivo per cui dovranno prevalere nel doppio confronto se vorranno salvarsi ed evitare di scendere di categoria.

Serie C regolamento playout – Il calendario degli incontri

Di seguito, il calendario completo dei playout di Serie C:

GARE DI ANDATA, SABATO 10 MAGGIO 2025

GIRONE A – Caldiero Terme-Triestina, ore 20.00

GIRONE A – Pro Patria-Pro Vercelli, ore 17.30

GIRONE B – Sestri Levante-Lucchese, ore 20.00

GIRONE B – Milan Futuro-SPAL, ore 20.00

GIRONE C – ACR Messina-Foggia, ore 15.00

GARE DI RITORNO, SABATO 17 MAGGIO 2025

GIRONE A – Triestina-Caldiero Terme, ore 20.00

GIRONE A – Pro Vercelli-Pro Patria, ore 17.30

GIRONE B – Lucchese-Sestri Levante, ore 20.00

GIRONE B – SPAL-Milan Futuro, ore 20.00

GIRONE C – Foggia-ACR Messina, ore 15.00

Serie C regolamento playout – Le norme per le formazioni Under 23

In vista dei playout, sono previste norme particolari per le cosiddette seconde squadre (valide anche per i playoff, ai quali parteciperanno per esempio Atalanta U23 e Juventus Next Gen). Nel dettaglio, in questa fase della competizione potranno essere utilizzati «solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 25 presenze negli elenchi di gara della Seconda squadra, ovvero le 12 presenze qualora il calciatore sia stato tesserato dalla Società di Serie A solo a partire dal 1° gennaio 2025».

«In deroga a quanto previsto nel capoverso precedente, potranno essere sempre utilizzati nelle eventuali gare di playoff o playout quei calciatori che non abbiano raggiunto le predette presenze minime negli elenchi di gara della Seconda squadra, a condizione che gli stessi non abbiano disputato alcuna gara nel Campionato di Serie A nel corso della stagione sportiva», prosegue ancora il comunicato.

Questo significa che il Milan Futuro non potrà contare su due calciatori importanti in vista del doppio confronto con la Spal. Saranno infatti assenti Francesco Camarda e Alex Jimenez: entrambi non hanno raggiunto le 25 presenze nel girone B di Serie C e sono scesi in campo almeno una volta con la prima squadra in Serie A.