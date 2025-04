San Siro, il Consiglio comunale chiama Sala a relazionare sul bando pubblico

Alle 23.59 di domani, mercoledì 30 aprile, scadrà il bando pubblico indetto dal Comune di Milano per presentare offerte alternative e migliorative per l’acquisto dello stadio Giuseppe Meazza e le aree limitrofe del quartiere San Siro.

L’offerta da parte di Inter e Milan, che hanno intenzione di demolire gran parte dell’attuale impianto costruendo un nuovo stadio nell’area adiacente, è al momento l’unica ufficiale pervenuta alla giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala, che ha quindi lanciato il bando pubblico alla fine del mese di marzo.

In merito alla chiusura del bando, Enrico Fedrighini, consigliere comunale del gruppo misto, ha annunciato di avere invitato Sala a presentare una relazione: «Conclusa adesso la riunione dei Capigruppo a Palazzo Marino in vista del Consiglio comunale di lunedì 5 maggio. Ho richiesto – e tutti i gruppi hanno aderito – la presenza di Sindaco e Giunta per relazionare il Consiglio sull’esito dell’Avviso Pubblico per il Progetto Meazza», le sue parole.

Nelle scorse settimane non sono mancate le polemiche in merito alle tempistiche indicate nel bando per presentare le offerte: 30 giorni dalla sua pubblicazione. Tra chi ha alzato la voce c’è Claudio Trotta, promoter di concerti e fondatore di Barley Arts, che aveva detto di aspettarsi «almeno 120 giorni» di tempo dal bando, «il minimo per elaborare un piano serio, strutturato e sostenibile. Non è stato così».