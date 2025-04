Coppa del Re, indotto da 60 milioni per Siviglia dalla finale Real-Barça

Sabato sera si disputerà la finale di Coppa del Re fra Real Madrid e Barcellona. E mentre si infiammano le polemiche sull’arbitro designato per la sfida, la città di Siviglia si prepara a ricevere le due tifoserie con tutti i benefici economici che ne derivano.

Come riporta il sito spagnolo di Radio Cope, l’ultimo atto della coppa nazionale spagnola che si giocherà al La Cartuja avrà un impatto economico sulla città andalusa di 60 milioni di euro. Stima che arriva direttamente da Alvaro Pimentel, delegato alla Mobilità, Economia e Commercio.

Un impatto economico molto positivo dato che la città di Siviglia si appresta ad accogliere circa 100.000 persone a partire da quest’oggi. Si prevedono circa 52.062 tifosi delle due squadre finaliste (26.031 per ciascuna), oltre a coloro che viaggeranno senza biglietto, secondo le stime della Federcalcio spagnola.

Un numero di arrivi in città che permetterà a hotel e a strutture ricettive di registrare pressoché un tutto esaurito generale, senza parlare della clientela attesa per bar e ristoranti nella zona dello stadio La Cartuja. Ma non solo, infatti Siviglia è già una delle città più visitate della Spagna e con questo appuntamento i maggiori luoghi di interesse saranno ancora più visitati rispetto alla media di questo periodo. Un aiuto arriva anche dalle condizioni meteo, con le previsioni che danno temperature massime superiori ai 30 gradi.

Pronte, poi le diverse aree pensate per i tifosi che saranno operative dalle 11.00 di sabato fino alle 19.00 con il fischio di inizio della sfida in programma per le 22.00. Un arrivo così massiccio di persone, senza dimenticare l’importanza della partita fra due rivali storiche, ha innalzato sensibilmente il grado di attenzione per la sicureza pubblica.

Infatti, un totale di 230 agenti della Polizia Locale di Siviglia si occuperanno di controllare il traffico, la vendita ambulante e della sorveglianza delle attività ricreative, sia nei pressi delle aree di concentrazione dei tifosi che nelle zone centrali.

Infine, per garantire la sicurezza in vista della coincidenza tra la finale della Coppa del Re a Siviglia, il Gran Premio di Motociclismo a Jerez e il pellegrinaggio della Virgen de la Cabeza a Andújar, il Governo ha messo a punto un piano speciale con la partecipazione di circa 5.500 agenti, principalmente della Guardia Civil, per assicurare il regolare svolgimento di questi tre grandi eventi in Andalusia.

(Image credit: Depositphotos)