Coppa del Re, polemiche in Spagna: video del Real Madrid contro l’arbitro

Vigilia infuocata per la finale di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid in programma domani, sabato alle ore 22.00, a Siviglia: l’arbitro della sfida, il basco Ricardo de Burgos Bengoechea, ha attaccato Real Madrid TV per aver mandato in onda i video di presunti errori che avrebbe commesso ai danni dei Blancos.

«Ci mettono grande pressione e hanno anche gravi ripercussioni nella tua vita privata – ha denunciato visibilmente commosso il fischietto di Bilbao nella tradizionale conferenza stampa per l’ultimo atto della Coppa nazionale –. Quando tuo figlio torna a casa da scuola piangendo perché gli dicono che suo padre è un ladro, è davvero dura. È una situazione assurda».

De Burgos Bengoechea ha inoltre espresso l’intenzione di portare avanti alcune iniziative di protesta da parte di tutti gli arbitri e ha invitato a riflettere sulle tensioni nel calcio spagnolo, esplose a febbraio dopo che il Real ha lanciato un attacco frontale a un sistema arbitrale che ha definito «completamente screditato e corrotto dall’interno».

Parole ancora più dure sono arrivate da Pablo Gonzalez Fuertes, l’addetto al VAR della finale: «Non continueremo a sopportare quello che stiamo sopportando. Adotteremo misure molto più serie rispetto a quanto fatto finora, avrete presto notizie».