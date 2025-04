Milan, non solo Europa League: vincere la Coppa Italia eviterebbe i preliminari

Un finale di stagione da preparare al meglio per il Milan di Sergio Conceiçao in vista di un unico grande appuntamento: la finale di Coppa Italia del 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma contro il Bologna.

I rossoneri, in una stagione deludente in campionato e Champions League, potrebbero così conquistare il secondo trofeo stagionale, dopo la vittoria in Arabia Saudita della Supercoppa italiana che i rossoneri rigiocheranno anche nel 2026. Inoltre, Maignan e compagni cercano la qualificazione all’Europa League tramite il successo nella coppa nazionale visto l’attuale nono posto in Serie A che li vede lontani dai piazzamenti per una competizione europea, Conference compresa.

Ma un successo in Coppa Italia contro il Bologna regalerebbe un altro, piccolo, traguardo al Milan 2024/25, che rimane sempre in attesa delle scelte societarie per la figura del nuovo direttore sportivo che dovrebbe portare alla nomina del successore di Conceiçao sulla panchina rossonera.

Infatti, la vittoria della coppa nazionale oltre a garantire un piazzamento in Europa League permetterebbe al Milan di evitare ben due turni di Coppa Italia, consentendo così al club e a quello che sarà il nuovo allenatore di programmare la stagione 2025/26 con più calma e con un calendario ufficiale che inizierebbe quindi con il campionato e non a inizio agosto come successo al Napoli quest’anno, che si salvò ai rigori contro il Modena nel primo turno della coppa nazionale.