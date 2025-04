Coppa Italia, Bologna-Empoli la semifinale meno vista in tv negli ultimi 15 anni

Saranno Bologna e Milan ad affrontarsi a Roma il prossimo 14 maggio per la finale di Coppa Italia 2024/25. I felsinei, infatti, hanno vinto anche la gara di ritorno, giocata fra le mura amiche dello stadio Dall’Ara, contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.

La sfida fra rossoblù e toscani è andata in onda in chiaro su Italia 1. Come noto i diritti televisivi della coppa nazionale sono stati acquistati nuovamente da Mediaset, che trasmette anche la Supercoppa Italiana, con la tv di Cologno Monzese che si è aggiudicata le sfide per il ciclo 2024-2027.

La semifinale di ritorno, che in ottica di ascolti televisivi ha sicuramente risentito anche del netto 3-0 con cui il Bologna ha vinto la gara di andata a Empoli, è stata seguita solamente da 1.517.000 spettatori con l’8.1% di share (primo tempo a 1.415.000 e il 7.1%, secondo tempo a 1.618.000 e il 9.3%); pre e post gara netto a 1.047.000 spettatori con il 5.5%.

Ascolti Bologna Empoli Coppa Italia – I dati delle semifinali degli ultimi 15 anni

Numeri che contrastano in maniera netta con i dati registrati per l’altra semifinale di ritorno fra Inter e Milan, che ha superato i 6 milioni di spettatoti avvicinandosi al 30% di share. Gli ascolti di Bologna-Empoli sono i peggiori mai registrati per una semifinale di Coppa Italia in chiaro degli ultimi 15 anni.



Dato che si conferma anche per quanto riguarda lo share, che per la prima volta scende sotto la soglia del 10%. Tornando a questa edizione, le quattro semifinali disputate in queste ultime settimane hanno avuto una media spettatori pari a 3,9 milioni, dato in crescita rispetto alla stagione 2023/24 del 2,3%, e uno share del 17,9%. Quest’ultimo dato è invece in flessione del 3,7% rispetto alla scorsa stagione.

Complessivamente dagli ottavi di finale alle semifinali, la stagione 2024/25 della Coppa Italia ha registrato ascolti televisivi inferiori rispetto all’anno scorso sia per quanto riguarda il numero di spettatori medi a partita, 2,9 milioni (-8%), che di share, 14,6% (-10%).