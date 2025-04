Coppa Italia, Mediaset fa il pieno di ascolti: oltre 6 milioni di spettatori per Inter-Milan

Pieno di ascolti in tv per Inter-Milan, la semifinale di Coppa Italia giocata ieri sera e che ha visto i rossoneri conquistare la finale.

Da un lato per il più alto incasso da botteghino mai registrato per una sfida della competizione nazionale, dall’altro per gli ascolti record che hanno portato il quinto derby stagionale al primo posto della speciale classifica degli ascolti televisivi della Coppa Italia 2024/25.

La sfida, come è accaduto all’andata e per la finalissima di Supercoppa Italiana giocata a Riyadh il 6 gennaio scorso, è andata in onda su Canale 5 e ha raccolto 6.105.000 spettatori con uno share del 29.7% (primo tempo a 5.982.000 e il 27.6%, secondo tempo a 6.234.000 e il 32.2%); pre e post gara netto a 4.328.000 spettatori con il 21.3%.

Numeri che permettono a Inter-Milan di superare la sfida dell’andata che era stata l’unica in questa stagione di Coppa Italia a superare il muro dei 6 milioni di spettatori e di avvicinarsi al 30% di share.

Per quanto riguarda uno sguardo di insieme, Inter-Milan della serata di ieri è la semifinale di Coppa Italia più vista dalla stagione 2022/23, quando Inter e Juventus fecero il pieno di ascolti: la sfida di ritorno a San Siro, conclusa ai supplementari, fu seguita 7,5 milioni di spettatori e 34,6% di share. Quella di andata all’Allianz Stadium, caratterizzata dal parapiglia dopo il gol del pareggio di Lukaku e dagli insulti razzisti provenienti dalla curva juventina, registrò 6,6 milioni di spettatori con uno share del 31%.

Tornando a Inter-Milan, il derby di mercoledì sera si piazza al terzo posto anche nella classifica delle partite più viste in chiaro in questa stagione. La semifinale di ritorno di Coppa Italia è infatti dietro alle due sfide dei rossoneri in Supercoppa Italiana: la semifinale con la Juventus (6,6 milioni di spettatori e 31,4% di share) e la già citata finale contro l’Inter dell’Epifania che raccolse un pubblico pari a 7,4 milioni con una percentuale di share pari al 32,6.