Questo pomeriggio il gruppo Warner Bros. Discovery ha annunciato che trasmetterà in chiaro la semifinale di andata della UEFA Champions League tra Barcellona e Inter, in programma mercoledì 30 aprile, con calcio d’inizio alle ore 21.00. La sfida era un’esclusiva di Amazon Prime Video, ma le norme AgCom sugli eventi di interesse nazionale prevedono che l’incontro sia trasmesso in chiaro.

Per lo stesso motivo, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, sarà TV8 a trasmettere in diretta e in chiaro la sfida di ritorno tra Inter e Barcellona, in programma a San Siro martedì 6 maggio, sempre con calcio d’inizio alle ore 21.00. I diritti tv di questa sfida sono di Sky, che ha deciso di mandare in onda l’evento sul proprio canale in chiaro.

TV8 ha già trasmesso diverse partite di Champions League in chiaro questa stagione, ma Sky aveva deciso di tenere per sé – e per i propri abbonati – tutti gli incontri delle formazioni italiane. La strategia è stata quella di mandare in onda in chiaro il miglior match del mercoledì sera tra formazioni straniere: quella dell’Inter sarà dunque la prima sfida della nuova Champions di una formazione italiana in chiaro su TV8.

Sky continuerà a essere assoluta protagonista della UEFA Champions League anche nelle prossime due stagioni calcistiche. La pay-tv di Comcast trasmetterà 185 partite a stagione su 203 in esclusiva, mentre le altre 18 gare (la migliore del mercoledì sera) saranno mandate in onda da Amazon sul suo servizio streaming Prime Video.