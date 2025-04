Quando si gioca Atalanta Lecce? La Lega Serie A fatto accolto la richiesta del Lecce di inviare la gara con i bergamaschi. Il club salentino è infatti rientrato a casa dopo la morte del fisioterapista Graziano Fiorita avvenuta nel ritiro di Coccaglio.

“L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio”, ha scritto il Lecce in una nota. “La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata”.

“In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti”, ha concluso il Lecce.

Anche l’Atalanta, in un nota ufficiale sul proprio sito web, ha espresso il proprio cordoglio al Lecce per la tragica scomparsa del fisioterapista che ha portato al rinvio della partita di campionato originariamente in programma venerdì sera a Bergamo. “Il presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l’Amministratore Delegato Luca Percassi e tutta l’Atalanta BC partecipano con grande commozione al dolore dei familiari e di tutta l’U.S. Lecce per la repentina ed improvvisa scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita – si legge -. L’Atalanta rivolge ai familiari e alla società giallorossa le più sentite e sincere condoglianze”.

Quando si gioca Atalanta Lecce, la data ufficiale

La Lega Serie A ha così ufficializzato la nuova data per la sfida.

A seguito della tragica scomparsa del sig. Graziano Fiorita, membro dello staff tecnico della società US Lecce, la gara della 34ª giornata del Campionato di Serie A ENILIVE Atalanta-Lecce viene riprogrammata come segue: